Stalowa Wola ma nową halę sportową o wyjątkowych walorach architektonicznych

W Stalowej Woli zakończyła się budowa nowej sali sportowej dla jednej z tamtejszych szkół podstawowych. Inwestycja odbywała się pod czujnym okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jej wyróżniającym się charakterystycznym elementem jest dach szedowy.

W Stalowej Woli właśnie zakończyła się budowa nowej sali sportowej dla jednej z tamtejszych szkół podstawowych. Ta niecodzienna inwestycja powstała na terenie znajdującym się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatem wymagania architektoniczne też były ogromne.

Budynek musiał być wkomponowany w już istniejącą zabudowę. Elementem łączącym nowy budynek z otoczeniem jest dach szedowy, tworzący charakterystyczne „zęby”.

– Dla mnie najważniejszy był kontekst urbanistyczny i wpasowanie budynku w otoczenie. Dlatego zdecydowałem o takim właśnie rozwiązaniu. Pomysł dachu szedowego został bardzo pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – tłumaczy Mateusz Manecki, autor projektu i dodaje, że dach tego typu wymaga skomplikowanej konstrukcji oraz dodatkowych rozwiązań technicznych. Do wybudowania dachu szedowego potrzebna jest też większa ilość materiału. Dlatego jest to współcześnie rzadko stosowane rozwiązanie, ale stanowi ogromny atut jakościowy budynku. To właśnie dzięki niemu budynek doskonale wkomponowuje się w centrum przemysłowego miasta.

Kolejną bardzo ważną zaletą dachu szedowego jest to, że oświetla on pomieszczenie. Światło wpada przez przeszklone części dachu i równomiernie oświetla całe wnętrze. To bardzo ważne w przypadku sali sportowej.

Na dziedzińcu szkolnym powstała mała architektura. - To widok Stalowej Woli z czasów kiedy miasto było sercem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Elementy metaloplastyki są nawiązaniem do historii i tradycji miasta – opowiada Mateusz Manecki.

Wewnątrz budynku również znajdziemy elementy nawiązujące do okresu świetności miasta. Jednym z nich są schody kręcone, które są charakterystyczne właśnie dla lat trzydziestych XX w.

Samorząd miasta nie kryje zadowolenia z projektu, który tak doskonale wpisuje się w przestrzeń Stalowej Woli: - Architekci osiągnęli w tym projekcie doskonały balans proponując bryłę nawiązującą do najpiękniejszych tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, wpisując się w tożsamość historyczną Stalowej Woli, a jednocześnie prezentując nowoczesne przeszklenia oraz odważne linie. Dzięki temu historyczna tkanka miasta została wzbogacona o budynek łączący tradycję z nowoczesnością. Warto podkreślić dużą funkcjonalność wewnętrzną obiektu sportowego oraz szkolnego, który bezpiecznie i komfortowo będzie służył młodym mieszkańcom Stalowej Woli – podkreśla prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.