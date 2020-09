Stara kamienica zmienia się w Muzeum Techniki i Komunikacji

Trwają zaawansowane prace na placu budowy Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Projekt inwestycji przygotowało konsorcjum szczecińskich biur projektowych Ch2 Architekci oraz NAAN Architekci. Co słychać na budowie?

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum - mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na placu budowy Muzeum Techniki i Komunikacji zaszło wiele zmian. Budynek przyszłego łącznika, pnie się do góry. Wykonywane są słupy oraz zewnętrzne ściany żelbetowe budynku. Trwa montaż szalunków oraz zbrojenia. Z betonu architektonicznego wykonana została już antresola wraz ze stropem. W bliskim sąsiedztwie modernizowanej kamienicy, toczą się prace przy budowie szybu windowego. Rozpoczęto także remont prawej nawy hali, obecnego obiektu Muzeum - podaje oficjalny portal miejski Szczecina.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka. Projekt inwestycji przygotowało konsorcjum szczecińskich biur projektowych Ch2 Architekci oraz NAAN Architekci. Głównym Projektantem jest mgr inż. arch. Michał Kołodziejczyk.

Koszt to 18 mln zł. Inwestycja powinna być gotowa w październiku 2021 roku.