Stara Rzeźnia w Poznaniu przejdzie rewitalizację. Pokazujemy koncepcję planowanego mixed-use

Stara Rzeźnia w Poznaniu przejdzie rewitalizację. Powstaną lokale usługowe, mieszkania i biurowce. Koncepcję stworzył zespół architektów pod kierunkiem Przemysława Borkowicza, a następnie pracownia JSK. Inwestycję realizuje Vastint.

Vastint Poland przedstawił koncepcję rewitalizacji terenów poprzemysłowych z 1900 r. - Starej Rzeźni w Poznaniu.

Zgodnie z jej założeniami, zabytkowe zabudowania dawnych zakładów mięsnych zostaną starannie odrestaurowane i wypełnione lokalami usługowymi, handlowymi, gastronomicznymi, a także powierzchnią kulturalno-wystawienniczą.

Wokół placów, skwerów i alejek powstałych w miejsce wyburzonych obiektów z czasów PRL firma wybuduje budynki mieszkalne i biurowce.

Koncepcję stworzył zespół architektów pod kierunkiem Przemysława Borkowicza, a następnie pracownia JSK.



Powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie nieco ponad 80 tys. mkw.

Zaprezentowana koncepcja to efekt wielomiesięcznej pracy zespołów architektów pod kierunkiem Przemysława Borkowicza, a następnie pracowni JSK, a także rezultat współpracy z władzami miasta, Architektem Miejskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną.

Nowy program zabudowy tworzy zrównoważony krajobraz miejski z nowoczesnymi budynkami i przestrzeniami publicznymi, dobrą komunikacją oraz olbrzymimi możliwościami kulturalnymi. Zagospodarowanie terenu przy całej swojej innowacyjności zachowuje szacunek dla tożsamości i historii miejsca. Plan rewitalizacji Starej Rzeźni jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych zorganizowanych przez władze miasta Poznania w ramach procedury uchwalania planu miejscowego.

Stara Rzeźnia: stan obecny, fot. mat. prasowe Vastint

Ponad stuletni, nieco zapomniany fragment miasta nabierze nowego charakteru. Starannie odrestaurowane budynki przemysłowe będą kontrastować z nowoczesną architekturą. Na terenie powstaną miejsca pracy, mieszkania, obiekty kultury, punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne. Dzięki tej różnorodności funkcji, skali inwestycji i jej lokalizacji powstanie tętniąca życiem przestrzeń, sprzyjająca integracji społecznej. Miejsce, w którym chętnie się przebywa – od porannej kawy po kolację w gronie przyjaciół lub wieczorny spektakl w teatrze.

– Zdajemy sobie sprawę, że ta okolica ma olbrzymie znaczenie dla Poznania. Tym bardziej zależało nam na wyeksponowaniu cennej architektury przemysłowej i zbudowaniu harmonijnego sąsiedztwa z zabytkowym otoczeniem: Starym Miastem, Wzgórzem św. Wojciecha ze Skałką i Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan, jak również z mającym powstać w tej okolicy Muzeum Powstania Wielkopolskiego i rekreacyjnymi terenami Cytadeli – mówi Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

Miejsce dostępne dla wszystkich

Sercem założenia jest centralny plac otoczony pierwotną zabudową historyczną, zaprojektowaną przez Feliksa Moritza. W całości zachowane zabudowania z przełomu XIX i XX wieku, m.in. hala główna, kotłownia, maszynownia, wieża wodna, zostaną z pietyzmem odrestaurowane. Ceglane elewacje odzyskają dawną świetność i pierwotny wygląd. Wnętrza będą odpowiednio dostosowane do nowych funkcji, również pod względem konstrukcyjnym. Plac przed wejściem głównym od strony ul. Garbary stanie się przestrzenią publiczną.

Mimo nowej zabudowy na obrzeżach kwartału, zabytkowe budynki będą wciąż widoczne z zewnątrz. W projekcie zadbano również o to, by z serca kompleksu można było zobaczyć Wzgórze Św. Wojciecha i Stare Miasto.

– Choć zachowane zostaną fragmenty historycznego muru, chcemy, aby Stara Rzeźnia była miejscem ogólnodostępnym i przyjaznym dla wszystkich. Punkty spotkań, wydarzenia kulturalne i artystyczne będą przyciągać przechodniów i bywalców, przyjaciół i całe rodziny – mówi Roger Andersson. – Będzie to istotna nowość, ponieważ od 1900 roku aż do zakończenia działalności przemysłowej ten teren był niedostępny dla mieszkańców Poznania, a przez kolejne dziesięciolecia tylko sporadycznie udostępniany na imprezy kulturalne i artystyczne oraz giełdę staroci. Ta inwestycja to szansa na aktywizację okolicy i podniesienie jej rangi.

Powierzchnia biurowa i mieszkalna

Nowe budynki, które uzupełnią historyczną zabudowę, zostaną przeznaczone na funkcje biurowe i mieszkalne.

W zachodniej i południowej części Starej Rzeźni powstanie szereg budynków mieszkalnych tworzących pierzeje od strony ulicy Grochowe Łąki oraz tzw. Nowej Bóżniczej. Nowa zabudowa pod względem rozwiązań architektonicznych i zastosowanych materiałów ma wpisywać się nie tylko w kontekst przemysłowej architektury, ale także w zastane sąsiedztwo.

Wszystkie budynki mieszkalne będą miały kondygnację podziemną, przeznaczoną w głównej mierze na garaż, dzięki czemu teren Rzeźni przeznaczony będzie dla pieszych i rowerzystów. Na parterach znajdą się lokale usługowe. Na sprzedaż dla klientów indywidualnych przeznaczonych jest 550 funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od małych wydajnych kawalerek, przez mieszkania tradycyjne, aż po efektowne apartamenty na ostatnich kondygnacjach. Większość z nich wyposażona będzie w balkony lub tarasy.

Mieszkania będą wykończone z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów dekoratorskich w zróżnicowanych wariantach stylowych. Sprzedaż lokali rozpocznie się po zakończeniu inwestycji, a mieszkania będą gotowe do zamieszkania od pierwszego dnia po zakupie.

W północnej oraz północno-wschodniej części kompleksu, od ulicy Grochowe Łąki i Garbary, staną dwa nowoczesne budynki biurowe. Będą to obiekty o sześciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, przeznaczonej na garaż dla najemców. Z myślą o pracownikach zlokalizowanych tu biur na parterach budynków zostaną urządzone kawiarnie i punkty usługowe, dzięki czemu przy okazji przyjazdu do pracy lub w czasie przerwy na lunch będzie można bez trudu załatwić ważne sprawy dnia codziennego.

Zielone rozwiązania

Całość inwestycji zrealizowana zostanie w duchu zrównoważonego budownictwa i będzie poddana weryfikacji w systemie LEED Neighborhood (Leadership in Energy and Environmental Design – Neighborhood Development) oraz WELL Community.

LEED to międzynarodowy system certyfikacji budynków pod względem tzw. inteligentnego rozwoju (smart growth), harmonii zabudowy miejskiej z potrzebami mieszkańców i zielonego budownictwa. Jednocześnie certyfikacja LEED stanowić będzie potwierdzenie, że inwestycja została zaprojektowana i zbudowana przy użyciu technologii optymalizujących między innymi zużycie energii, wody, a także redukujących emisję CO2. Z kolei WELL Community Standard ma na celu sprawdzenie oddziaływania nie tylko budynków, ale także przestrzeni publicznej na mieszkańców. Certyfikacja wspiera prozdrowotne podejście i dobrostan ludzi we wszystkich aspektach i obszarach życia społeczności.

– Z uwagi na ekologiczny charakter kompleksu oraz na oczekiwania mieszkańców Poznania aż 20 procent całkowitej powierzchni kompleksu przeznaczyliśmy na zieleń. Osiągniemy to przez wprowadzenie zieleni miejskiej, będącej kompozycją klombów, trawników, nasadzeń krzewów i drzew, oraz zazielenienie dachów. Oprócz tego priorytetowo potraktowaliśmy miejsca parkingowe dla rowerów, zarówno w postaci rowerowni przy budynkach mieszkalnych, jak i ogólnodostępnych parkingów dla rowerzystów przy każdym z budynków - mówi Roger Andersson.

Stara Rzeźnia w liczbach

81 500 mkw. powierzchni kompleksu

23 300 mkw. powierzchni biurowej i przestrzeni work & living

550 mieszkań o powierzchni od 30 mkw. do 200 mkw.

980 miejsc postojowych dla rowerzystów, w tym 280 ogólnodostępnych

940 miejsc parkingowych, w tym 100 ogólnodostępnych

20% powierzchni biologicznie czynnej

Projekt będzie ubiegał się o certyfikaty środowiskowe LEED Neighborhood Development oraz WELL Community.