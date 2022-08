Starachowice odmieniły otoczenie dworca wschodniego

Otoczenie dworca wschodniego w Starachowicach, przez kilkadziesiąt lat mocno zaniedbane, przeszło gruntowną przemianę. Zakończyły się prace związane z długo wyczekiwaną inwestycją - powstaniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego - Starachowice Wschodnie.

Starachowice przeprowadziły modernizację otoczenia dworca wschodniego.

Zrewitalizowana przestrzeń stała się miejscem przyjaznym dla mieszkańców i podróżujących.

To jeszcze nie koniec zmian w tej części miasta.

We wtorek, 2 sierpnia br. szczegóły inwestycji zaprezentowano podczas konferencji prasowej. W wydarzeniu wzięli udział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, radni Rady Miejskiej: Lidia Niewczas, Tomasz Andrzejewski i Mariusz Zaborski oraz Dominik Podsiadło, prezes firmy „BUDROMOST-STARACHOWICE”, która na zlecenie Gminy Starachowice wykonała inwestycję.

Jeszcze kilka lat temu teren zlokalizowany w sąsiedztwie dworca PKP był własnością Skarbu Państwa. Władze miasta planując zmiany w miejscu, gdzie znajdowały się stanowiska autobusowe i postój taksówek, rozpoczęły długi i żmudny proces zmierzający do uregulowania kwestii własnościowych. Zajęło to kilka lat, ale dzięki determinacji gminy, proces ten został zakończony powodzeniem. Dzięki temu można było przystąpić do realizacji ważnego projektu komunikacyjnego.

- Oddajemy w ręce mieszkańców kolejną inwestycję. Teren, który przed laty należał do Skarbu Państwa, udało nam się skomunalizować, co pozwoliło na zrealizowanie ważnego zadania inwestycyjnego i poprawić miejsce, które służy komunikacji - autobusów, busów, taksówek, jak również innych samochodów, które w tym miejscu się przemieszczają - informuje Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. - Składam serdeczne podziękowania dla wykonawcy, dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, którzy uczestniczyli w realizacji tej inwestycji. Dziękuję także radnym Rady Miejskiej za wsparcie, za to, że w poprzednich latach podjęli dobre decyzje dla naszego miasta. Dziękuję również Polskim Kolejom Państwowym za współpracę.

Dotąd teren przy dworcu wschodnim nie był najlepszą wizytówką miasta. Dziurawa nawierzchnia jezdni, krzywe i wybrakowane chodniki oraz stare przystanki autobusowe nie tworzyły estetycznej i zachęcającej całości. Dziś jest to zupełnie inne miejsce. Nie tylko funkcjonalne, ale też ekologiczne.

- Na terenie dworca zostało zamontowanych 8 nowoczesnych, ekologicznych wiat przystankowych z zielonym dachem, które zatrzymują wody opadowe. Dworzec stał się przyjaznym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami - na chodnikach zostały zastosowane specjalne płyty tzw. FON-y, których zmienna faktura wspomaga w poruszaniu się osoby niedowidzące. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powstało ponad 40 miejsc postojowych dla samochodów, w tym kilka dla osób z niepełnosprawnością. Są również miejsca postojowe dla rowerów. Jak możemy wspólnie zobaczyć, te zmiany są ogromne i mam nadzieję, że zrewitalizowany teren dworca wschodniego będzie służył mieszkańcom Starachowic przez wiele lat -dodaje Prezydent Marek Materek.

Radni Rady Miejskiej dziękowali za sprawną realizację inwestycji oraz wspólnie podkreślali, że rewitalizacja otoczenia dworca wschodniego przyczyni się do poprawy funkcjonowania komunikacji oraz w znaczący sposób wpłynie na pozytywny odbiór wizerunku miasta.

- Dziękuję Panu Prezydentowi, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz firmie Budromost za realizację tej inwestycji. Podziękowania składam także w imieniu mieszkańców, którzy dostrzegają te wszystkie pozytywne zmiany, które dzieją się w naszym mieście - mówi radna Rady Miejskiej Lidia Niewczas. - Wszyscy pamiętamy, jak dawniej wyglądał teren dworca wschodniego, pamiętamy stare zniszczone wiaty przystankowe oraz wodę, która stała w tym miejscu po opadach. Niewielu było mieszkańców i podróżnych chętnych do przebywania w takim otoczeniu. Dziś to miejsce stanowi przykład trafionych inwestycji oraz dobrych decyzji podejmowanych przez kolegów i koleżanki radnych. Dziękuję Panu Prezydentowi oraz wszystkim jego współpracownikom zaangażowanym w ten projekt - podkreśla radny Rady Miejskiej Mariusz Zaborski

Zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach realizowane było w ramach projektu: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, zadanie: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – Starachowice Wschodnie. Szacowany koszt inwestycji wyniósł 2,9 mln zł, z czego blisko 95% zostało dofinansowane ze środków zewnętrznych - z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Nasze miasto pięknieje, a miejsce w którym się znajdujemy, jest naszym „oknem na świat”. To bardzo ważny punkt na mapie Starachowic. Cieszę się, że otoczenie dworca się zmienia, a dzięki temu poprawiają się warunki dla podróżnych. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonowania komunikacji oraz w znaczący sposób wpłynie na pozytywny odbiór wizerunku miasta - podsumowuje radny Rady Miejskiej Tomasz Andrzejewski.

W ramach inwestycji została m.in. wykonana rozbudowa ulicy Kolejowej - dwukierunkowej ulicy o szerokości 7 metrów, budowa zatoki autobusowej ze zjazdami i ciągiem pieszym po północnej stronie ulicy Kolejowej na wysokości budynku dworca, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej i parkingów dla rowerów, budowa podłużnych peronów komunikacji wraz z przystankami autobusowymi przeznaczonych dla autobusów, busów oraz pojazdów taxi, odtworzenie zjazdów do nieruchomości, budowa miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych, przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia zasilania peronów oraz oświetlenia terenu dworca wraz z monitoringiem, budowa urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementów małej architektury, budowa ogrodzenia i bramy na tereny PKP.

To nie koniec zmian na terenie dworca wschodniego, ponieważ w jego otoczeniu powstaną jeszcze dwie rozbudowane, zielone wiaty przystankowe. Zostały one zaprojektowane jako obiekt parterowy, z dachem płaskim w formie zielonego trawnika i niskiej roślinności. Warstwa wegetacyjna, na której zasiana zostanie trawa, przechodzi z dachu, przez pochyloną ścianę, do skrzyni projektowanej wraz z siedziskiem.

Gmina rozstrzygnęła już postępowanie i w najbliższym czasie podpisze umowę z wykonawcą czterech rozbudowanych wersji zielonych wiat przystankowych. Dwie z nich staną przy ul. Kolejowej (otoczenie dworca wschodniego) oraz dwie przy ul. Konstytucji 3 Maja.