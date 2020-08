Starówka w Gorlicach do poprawy

Miasto Gorlice podpisało ugodę w trwającym 2 lata procesie z wykonawcą rewitalizacji starówki. Firma zobowiązała się przekazać na rzecz miasta kwotę 725 tys. zł. W ramach rozliczenia kosztów sądowych na konto miasta wpłynie także kwota 47,5 tys. zł. Pieniądze pokryją koszty zmodernizowania i poprawy nawierzchni dróg w ścisłym centrum.

- Od początku sprawowania funkcji burmistrza Gorlic podkreślałem, że problem starówki wymaga stanowczego podejścia - komentuje burmistrz miasta Rafał Kukla.

- Dlatego mimo wielu przeciwności i pewnego ryzyka, podjąłem decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Ekspertyza wykonana przez Politechnikę Krakowską obiektywnie wykazała szereg błędów, zarówno wykonawczych jak i projektowych. Jasno pokazywała, że nie tylko wykonawca jest odpowiedzialny za to, co zostało Gorlicom zafundowane, co znacznie skomplikowało naszą sytuację - dodaje.

Z ekspertyzy wynika m.in., że wykonawca do wyłożenia powierzchni głównego placu miasta użył płyt piaskowcowych, które nie spełniają norm mrozoodporności.

- Uważam, że konieczne jest szybkie rozwiązanie problemu, a szacowany na dalsze 5-6 lat proces generowałby dodatkowe koszty bieżącego usuwania uszkodzeń nawierzchni. Dlatego po kalkulacjach, w wyniku mediacji, podjęliśmy decyzję o zawarciu ugody, uzyskując satysfakcjonującą kwotę - mówi włodarz Gorlic.

Jeszcze w tym roku miasto przystąpi do opracowania niezbędnej do wykonania prac naprawczych dokumentacji. - Same roboty będziemy starać się przeprowadzić możliwie jak najszybciej, aby na dobre wyeliminować ten dotykający nas wszystkich problem - dodaje burmistrz.

Remont gorlickiej starówki zakończył się w 2013 roku. Prace rewitalizacyjne kosztowały w sumie 17 134 790 zł, z czego ponad 11 milionów złotych stanowiły pieniądze z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak w zasadzie od samego początku na świeżo zrewitalizowanym obszarze wykonywane były mniejsze lub większe remonty.