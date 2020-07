Startuje budowa dworca Świdnik Miasto

Niewielkich rozmiarów, komfortowy, nowoczesny i proekologiczny – taki już niedługo będzie dworzec Świdnik Miasto. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.

REKLAMA

– W województwie lubelskim do 2023 roku zmodernizujemy 11 dworców kolejowych, w tym dworce w Kraśniku i Świdniku. Przeznaczymy na ten cel blisko 60 mln zł. Mieszkańcy Lubelszczyzny zasługują w równym stopniu, co inni mieszkańcy Polski na nowoczesną, godną XXI wieku, infrastrukturę transportową. Dworce budowane przez PKP są ekologiczne, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych i będą stanowić chlubę miast, w których będą się znajdować – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 nabiera rozpędu. Ostatnio udostępniliśmy podróżnym dworce w Oświęcimiu, Bielsku Podlaskim i Sędziszowie Małopolskim. Teraz ruszają pierwsze inwestycje w województwie lubelskim. Równolegle do dworca Świdnik Miasto rozpoczynamy budowy nowych dworców w Kaniach oraz Kraśniku – powiedziała Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

Nowy dworzec w Świdnik Miasto to jednak nie tylko nowoczesna architektura. Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych i dzięki temu w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na dworcu zaprojektowano szereg usprawnień dla osób niedowidzących i niewidzących – ścieżki prowadzące w budynku i jego otoczeniu, oznaczenia w alfabecie Braille`a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworca, a także tablice dotykowe z planem obiektu. Dużym ułatwieniem dla wszystkich podróżnych będą również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na dworcu zaimplementowano również szereg rozwiązań proekologicznych. Budynek zostanie wyposażony w system PSIM (Physical Security Information System) nadzorujący m.in. prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia mediów oraz integrujący systemy bezpieczeństwa obiektu. Dodatkowo dworzec będzie posiadał pompę ciepła woda-powietrze, energooszczędne oświetlenie z automatyką, a na jego dachu zaprojektowano 12 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania „zielonej energii”. Na dworcu Świdnik Miasto poprawi się również bezpieczeństwo. W budynku zostaną zainstalowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

Budowa nowego dworca Świdnik Miasto jest realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Helifactor i Merx. Jej koszt to nieco ponad 4,5 mln zł brutto. Inwestycja pn. „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68” jest finansowa ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin udostępnienia dworca podróżnym to przełom bieżącego i przyszłego roku.

W województwie lubelskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zostanie zmodernizowanych jedenaście dworców kolejowych. Będą to: Chełm, Dęblin, Kanie, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łuków, Nałęczów, Sadurki, Świdnik Miasto, Trawniki.