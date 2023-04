Startuje budowa kolejnego etapu osiedla mixed use na warszawskim Kamionku

Rusza trzeci etap osiedla SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku. Oprócz budynków mieszkalnych powstanie również park linearny. Za projekt odpowiada pracownia HRA Architekci.

W ramach trzeciego etapu SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku powstaną dwa budynki mieszkalne w sumie z 14 apartamentami oraz 132 mieszkaniami o podwyższonym standardzie.

Sztandarowa inwestycja mieszkaniowa dewelopera jeszcze w tym roku wzbogaci się o stanowiący wewnętrzną oś kompleksu, 300-metrowy, w pełni urządzony park linearny, który zostanie oddany w docelowej formie.

Na przełomie roku Yareal rozpocznie także przekazania mieszkańcom kluczy do apartamentów i mieszkań w czterech budynkach drugiego etapu, powstających wzdłuż parku.

Yareal rusza z budową trzeciego etapu osiedla SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku. Czteropiętrowy apartamentowiec o nazwie Splendor powstanie przy ul. Mińskiej, a jego architekturę podkreśli od strony ulicy odnowiony, zabytkowy mur, świadczący o przemysłowej historii kompleksu SOHO by Yareal. Elewacja mieszczącego tylko 14 apartamentów budynku zostanie pokryta ceglanymi płytkami, dzięki którym nowa bryła dopasuje się nie tylko do postindustrialnego otoczenia z charakterystyczną bramą w pobliżu, ale także do sąsiedztwa przedwojennych kamienic. Górne piętra Splendoru zostaną wyeksponowane przez efektowne narożniki z wysokimi na dwie kondygnacje balkonami, zapewniającymi widok na zrewitalizowany zielony dziedziniec.

Kardan z kolei to nowoczesny budynek mieszkalny w kształcie litery U z otwartym dziedzińcem. Elegancka, kryta ceglaną płytką elewacja, będzie harmonijnie współgrać z wysokimi oknami typu portfenetr oraz ażurowymi detalami. Kontrapunktem dla ceglanych okładzin będą białe ściany wewnętrznego dziedzińca.

- Ruszamy z budową trzeciego etapu SOHO by Yareal, a jednocześnie zbliżamy się do półmetka rozwoju tego wielofunkcyjnego kompleksu na warszawskim Kamionku. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie zakończenie budowy parku linearnego, czyli centralnej części inwestycji, wokół której będzie skupiało się życie całego kwartału miejskiego. To właśnie park z 17 000 roślin i ponad 100 drzewami będzie tworzył zieloną oś SOHO by Yareal, zapewniając mieszkańcom atrakcyjne widoki z okien apartamentów i mieszkań, a także tereny rekreacyjne i place zabaw. Zieleń parkowa będzie stanowiła również najbliższe otoczenie kilkudziesięciu lokali użytkowych, w których rozgoszczą się klienci ogródków restauracji i kawiarni, sklepów i punktów usługowych. Nasza sztandarowa inwestycja została zaprojektowana w duchu 15-minutowego miasta, zgodnie z którym większość potrzeb mieszkańców kompleksu będzie można zaspokoić na miejscu lub w najbliższym sąsiedztwie. Ponadto wewnątrz osiedla wyeliminowany będzie ruch samochodowy na rzecz pieszych i rowerzystów – wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.

W parterze budynku Splendor przewidziano dwa lokale usługowe, w tym jeden z wejściem prowadzącym od strony ul. Mińskiej przez zabytkowy pofabryczny mur z czerwonej cegły, który zostanie odrestaurowany zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Obok historycznego muru znajdzie się porośnięta zielenią rampa wjazdowa do garażu podziemnego, w którym będzie 138 miejsc parkingowych dla mieszkańców obu budynków oraz aż 37 dla gości popularnej restauracji „Warszawa Wschodnia” sąsiadującej z inwestycją Yareal.

W budynku Kardan cały parter, a od strony parku linearnego także pierwsze piętro, przeznaczono na cele usługowe. Szklane witryny wyznaczą dwa ogólnodostępne pasaże – jeden przebiegający z północy na południe, drugi ze wschodu na zachód. Pasaże skrzyżują się na dziedzińcu, tworząc przestrzeń wspólną. Na ostatniej kondygnacji znajdą się wyjątkowe apartamenty o wysokości 3,5 m, z efektownymi oknami prowadzącymi na duże tarasy.

W ramach SOHO by Yareal powstanie park linearny, fot. mat. pras.

Po ukończeniu budowy wielofunkcyjny kompleks SOHO by Yareal będzie pełnił rolę ogólnodostępnego, lokalnego centrum, łączącego funkcję mieszkaniową, z gastronomią, usługami i sklepami, a także zielonymi przestrzeniami wspólnymi. Wzdłuż parku linearnego powstają urządzone tereny rekreacyjne z niewielkimi wzniesieniami i naturalnymi placami zabaw, wśród których znajdą się niewielkie place i zakątki, tworzące typowo praską atmosferę. Roślinność będzie nawadniana gromadzoną podczas opadów deszczówką, rozprowadzaną później przez przyjazny środowisku system retencji. Apartamenty i mieszkania powstające w sztandarowej inwestycji Yareal staną się docelowo miejscem zamieszkania około 900 rodzin. W kilkunastu budynkach tworzących kompleks znajdzie się w sumie kilkadziesiąt lokali usługowych, które będą zaspokajały codzienne potrzeby zarówno mieszkańców jak i gości SOHO by Yareal.