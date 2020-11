Startuje ekologiczna inwestycja na warszawskiej Białołęce

Roślinność porastająca wjazdy do podziemnych garaży, fotowoltaika, białe poszycie dachu i systemy gromadzenia wody deszczowej to niektóre z rozwiązań, jakie znajdą się w nowej inwestycji, której budowa startuje na warszawskiej Białołęce. Osiedle zaprojektowała pracownia architektoniczna Foroom z Warszawy.

Deweloper Bouygues Immobilier Polska wybrał generalnego wykonawcę osiedla Essentiel Talarowa przy ul. Talarowej na Tarchominie w Warszawie. Składający się z dwóch budynków kompleks mieszkalny zbuduje SPS Construction z Kielc. Generalny wykonawca wszedł już na plac budowy i rozpoczął prace przygotowawcze. Budowa rozpocznie się w przeciągu kilkunastu najbliższych dni.

Essentiel Talarowa to bardzo ważne osiedle dla Bouygues Immobilier Polska ze względu na jego ekologiczny charakter. Deweloper po raz pierwszy wprowadził do projektu tak szeroki pakiet rozwiązań ekologicznych: panele fotowoltaiczne oraz białe poszycie na dachu, gromadzenie wody deszczowej, stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone stojaki na rowery, a także roślinność porastającą wjazdy do garaży podziemnych.

– To rozwiązania, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, w tym na bioróżnorodność, a także przynoszą realne korzyści mieszkańcom, którzy ich oczekują – wyjaśnia Cezary Grabowski. – Proekologiczne praktyki traktujemy jako nowe podejście do budownictwa. Będziemy coraz szybciej podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju i ekologii – zapowiada.

Powyższe rozwiązania przede wszystkim zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Przy użyciu paneli fotowoltaicznych do oświetlania części wspólnych wykorzystuje się odnawialną i tańszą energię słoneczną, białe pokrycie dachu powoduje mniejsze nagrzewanie budynku, dzięki czemu zużywa się mniej energii na jego chłodzenie klimatyzacją, natomiast zgromadzonej wody deszczowej używa się do podlewania roślin. W konsekwencji mieszkańcy płacą mniejsze rachunki za prąd i wodę.

Uwzględniając stacje ładowania pojazdów elektrycznych i stojaki na rowery, deweloper zachęca przyszłych mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu. – Możliwe, że dołożymy jeszcze kilka energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań – zapowiada Cezary Grabowski. – Wciąż pracujemy nad detalami, ulepszamy na przykład układy mieszkań, które mają być jak najbardziej komfortowe i zgodne z aktualnymi potrzebami potencjalnych mieszkańców – informuje.

Mieszkań na osiedlu będzie 167: 155 w większym i 12 w mniejszym budynku. Zaprojektowano układy od 1 do 4 pokoi z ogródkami (na parterze), loggiami lub balkonami. Do części lokali na ostatniej kondygnacji przynależeć będą duże tarasy na dachu. Deweloper zdecydował się na mieszkania o wielkości od 26 do 100 mkw. Zróżnicowanie układów i powierzchni ma zachęcić singli, pary, rodziny z dziećmi oraz osoby planujące zakup mieszkania na wynajem.

Oba budynki będą 3-piętrowe. Architekci wybrali stonowaną, jasną kolorystykę, a formę zdynamizowali wprowadzeniem uskoków w części elewacji oraz wysunięciem niektórych mieszkań poza podstawowy obrys budynków. Pod większym z nich znajdzie się hala garażowa z komórkami lokatorskimi, a na zewnątrz dwa dodatkowe parkingi z zadaszonymi miejscami, ozdobione pergolami z zielenią. Na terenie osiedla powstanie plac zabaw.

Planowana data zakończenia budowy osiedla to druga połowa 2022 roku.