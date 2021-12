Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Warszawy

Od dzisiaj można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Warszawy. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono rekordową kwotę - 101 130 815 zł. Etap składania projektów potrwa do 25 stycznia 2022 r.

- Budżet obywatelski naprawdę działa, od 2015 r. zrealizowaliśmy ponad 3700 projektów i wciąż realizujemy kolejne. Dzięki niemu mieszkańcy wspólnie tworzą Warszawę i mają realny wpływ na to, jak zmienia się ich okolica. Warto również przypomnieć, że nowe place zabaw czy ławki to nie jedyne typy projektów, jakie można zgłaszać w budżecie obywatelskim. Katalog zadań Urzędu m.st. Warszawy – a więc również potencjalnych projektów – obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, edukację, kulturę, ochronę środowiska, zdrowie czy pomoc społeczną – przypomina Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. - Dlatego bardzo się cieszę, że dziś rozpoczynamy 9. edycję budżetu obywatelskiego w Warszawie. Od dziś mieszkańcy i mieszkanki Warszawy znowu mogą zgłaszać swoje pomysły na to, co ma powstać w ich okolicy lub w całym mieście – dodała Karolina Zdrodowska.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono aż 101 130 815 zł , czyli najwięcej od samego początku istnienia budżetu – kiedyś jeszcze – partycypacyjnego w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich latach, projekt można zgłosić na formularzu papierowym lub przez internet, na stronie bo.um.warszawa.pl

Mariusz Budziszewski, radny m.st. Warszawy podkreślał, że budżet obywatelski to niezwykłe narzędzie w rękach mieszkańców. - Pozwala nam wspólnie z nimi decydować o tym, jak wydamy publiczne pieniądze. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy, aby nie bali się skorzystać z możliwości, jakie daje budżet obywatelski. Żeby wspólnie z sąsiadami zastanowili się, czego brakuje w ich okolicy, co można poprawić – dodał radny Budziszewski.

Zgłoszenie projektu to nic trudnego. Nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, znać się na procesach inwestycyjnych czy dokumentacjach, żeby zgłosić swój pomysł do budżetu obywatelskiego. Wystarczy w prostych słowach opisać, co chcielibyśmy, żeby zostało zrobione, na jaką potrzebę odpowiada dany projekt i wskazać propozycję miejsca, gdzie projekt miałby zostać zrealizowany. Projekty można zgłaszać do 25 stycznia 2022 r. Następnie, każdy zgłoszony projekt zostanie zweryfikowany przez Urząd. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, w czerwcu zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W ten sposób warszawiacy wybiorą, co powstanie w naszym mieście w 2023 r.

Konferencja rozpoczynająca zgłaszanie projektów odbyła się dzisiaj w Jadłodzielni przy Twardej 1 a, która powstała w ramach budżetu partycypacyjnego w 2018 r. Jest prowadzona przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście.

- Miejsce, w którym się spotykamy nie jest przypadkowe – mówiła dyrektorka Karolina Zdrodowska. - W tej siedzibie CPS również są realizowane zwycięskie projekty z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Znajduje się tu prężnie działająca jadłodzielnia, a dzięki głosom mieszkańców, prowadzone są też bezpłatne warsztaty o tematyce zero waste, m.in.: „Jak gotować, żeby nie marnować” czy „Konserwacja żywności” – dodała Zdrodowska.