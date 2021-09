Startuje odbudowa zabytkowego kościóła w Mileszkach

Kościół pw. św. Doroty w Mileszkach - drewniana świątynia o tysiącletnich korzeniach, najstarsza na terenie Łodzi - spłonął niemal całkowicie w sierpniu 2015 r. Właśnie rozpoczyna się jego odbudowa.

— Mamy już fundamenty, część konstrukcji wieży oraz podpory przyszłego balkonu dla chóru. Przyjeżdżają do nas właśnie drewniane bale, z których powstaną ściany i jeszcze przed zimą chcemy budowlę zamknąć drewnianym dachem, żeby zabezpieczyć wnętrze przed warunkami atmosferycznymi — relacjonuje ks. Roman Kurzdym, proboszcz parafii w Mileszkach. — Jednak w pełnym stanie surowym zamkniętym spodziewamy się mieć kościół dopiero pod koniec przyszłego roku.

Odbudowywany kościół w Mileszkach ma być możliwie wierną rekonstrukcją drewnianej świątyni z XVIII w., którą pożar przed 6 lat strawił niemal doszczętnie. Ocalała tylko część bali tworzących ścianę boczną od strony prezbiterium. Mają zostać wykorzystane do rekonstrukcji. Odstępstwem od oryginału będzie inny rodzaj drewna wykorzystanego do odbudowy. Nie będzie to trudno osiągalny obecnie modrzew, lecz postarzane bale jodłowe. Co ciekawe, są one wstępnie przygotowywane na Podhalu, gdzie najpierw się je montuje i dopasowuje, a następnie transportuje do Mileszek. Ostatecznego montażu dokona ekipa góralskich fachowców.

Ks. Kurzdym ma nadzieję, że pierwszą mszę świętą w niewykończonej jeszcze świątyni uda się odprawić (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) już w 2023 r. Jednak pełna rekonstrukcja kościoła zajmie jeszcze kilka lat. Z wnętrza świątyni niewiele zdołano uratować. Kropielnicę i chrzcielnicę wykonane z kamienia, lecz popękane wskutek działania wysokiej temperatury, udało się odrestaurować. Ocalała monstrancja, trochę lichtarzy i w zasadzie niewiele więcej.

Na tę chwilę trudno ocenić, ile rekonstrukcja kościoła będzie w sumie kosztować. Samo osiągnięcie stanu surowego będzie wydatkiem ok. 7 mln zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze zabezpieczenie drewnianej konstrukcji przed ogniem, niezbędne instalacje wewnętrzne oraz wystrój. Posoborowy ołtarz poziomy (stół) w centralnym punkcie prezbiterium to część stosunkowo łatwa do odtworzenia, ołtarze pionowe to już poważniejsze wyzwanie. Tymczasem odbudowę finansują głównie datki wiernych (nie pomijając odszkodowania za pożar czy dotacji Archidiecezji Łódzkiej oraz Urzędu Marszałkowskiego).