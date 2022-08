Startuje przebudowa dworca Hel. Wykonawca rusza na plac budowy

Niewielki, historyczny, o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z lat 20. XX w. dworzec w Helu, bo o nim mowa, już niebawem odzyska historyczny blask i stanie obiektem przyjaznym dla wszystkich podróżnych. PKP podpisały umowę na przebudowę dworca i przekazały wykonawcy plac budowy.

Dworzec Hel odzyska swój historyczny wygląd.

Koszt przebudowy dworca Hel to 9,35 mln złotych brutto.

Projekt przebudowy wykonała pracowania Meritum Projekt Marek Myrcik.

Inwestycja polegająca na przebudowie dworca jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Prace na dworcu ruszą już niebawem. Dzięki zaplanowanym robotom końcowy dworzec przy linii Reda – Hel, a także jeden z nielicznych obiektów czołowych w Polsce, odzyska swój historyczny wygląd.

Renowacja elewacji i ingerencja w bryłę

Renowację przejdzie unikatowa elewacja budynku o konstrukcji zwanej „murem pruskim”. Elementy drewniane będą pomalowane na kolor ciemnobrązowy, a powierzchnie pomiędzy nimi na biało. Nieznacznie zmieni się bryła dworca, gdyż od strony południowej zostanie zrekonstruowana otwarta wiata. Dach obiektu w nowej odsłonie zostanie pokryty dachówką w kolorze naturalnej cegły. Dworzec zyska również nowe zegary oraz szyldy na elewacji. Ciekawym elementem pod wiatą od strony peronów będzie kącik przygotowany specjalnie dla dzieci. Najmłodsi znajdą tam ławki w kształcie lokomotywy i wagonów oraz kolorowe, okrągłe stoliki.

Przebudowane będzie także wnętrze dworca. Strefę obsługi podróżnych ulokowano w południowej części budynku. Znajdzie się tam poczekalnia. Wokół niej zaprojektowano pomieszczenia toalet, kasy biletowej oraz miejsce przeznaczone dla rodziców z dziećmi. Sama przestrzeń oczekiwania dla podróżnych zaaranżowana będzie nowocześnie w odcieniach bieli (ściany, sufit) i szarości (podłoga). Podróżni znajdą w niej gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, ławki oraz zegar. Poczekalnia będzie również klimatyzowana.

Hel, który każdego roku przyciąga wielu turystów, zyska nowoczesny obiekt użyteczności publicznej. Modernizacja zabytkowego dworca, z zachowaniem historycznych elementów architektury, będzie możliwa dzięki Funduszom Europejskim i środkom z budżetu państwa. Wkrótce dworzec w Helu będzie nowoczesny, ekologiczny i co, warto podkreślić, obiekt zostanie przystosowany do potrzeb wszystkich podróżujących, w tym osób z niepełnosprawnościami

i seniorów – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Cieszę się, że dworzec Hel odzyska swoje historyczne piękno i stanie się obiektem przyjaznym oraz komfortowym dla wszystkich podróżnych. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców, a także turystów odwiedzających Półwysep Helski – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec Hel odzyska historyczny wygląd, fot. mat. PKP S.A.

Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Helu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką i ważnym punktem na mapie miasta oraz ułatwi turystom zwiedzanie Zatoki Puckiej. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Przebudowa dworca Hel to kolejna inwestycja w województwie pomorskim, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. To ważny obiekt obsługi pasażerskiej, w jednym z popularniejszych miejsc urlopowych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Dzięki inwestycji dworzec odzyska swój historyczny blask, a do tego stanie się miejscem nowoczesnym, bezpiecznym, dostępnym i przyjaznym środowisku. Ciekawym akcentem w projekcie jest specjalny kącik dla najmłodszych pasażerów z ławkami w kształcie lokomotywy i wagonów – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki inwestycji wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne oraz wprowadzone zostaną usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m.in. oznaczenia w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących czy kontrastowa kolorystyka wnętrz.

Inwestycja w ekologię i otoczenie dworca

Dworzec będzie również ekologiczny i bezpieczny. Budynek zostanie ocieplony od wewnątrz. Stratom ciepła zapobiegną również nowa stolarka okienna i drzwiowa, a także kurtyny powietrzne zamontowane w holu dworca. W budynku zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie z użyciem pompy ciepła oraz system BMS (Building Mangement System) sterujący instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Na dworcu będzie również bezpieczniej dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu.

Przebudowa obejmie również najbliższe otoczenie dworca. Na placu przed budynkiem, który zyska całkowicie nową nawierzchnię, przewidziano miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, samochodów elektrycznych, foodtrucków oraz niewielką zatokę dla autobusów i taksówek. Nowością w otoczeniu dworca będzie wiata rowerowa, na której dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne do pozyskiwania zielonej energii.

Koszt przebudowy dworca Hel to 9,35 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt przebudowy wykonała pracowania MERITUM PROJEKT Marek Myrcik, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm w składzie Sobin sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (Lider konsorcjum) oraz Kamaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych to jesień 2023 roku.