Elewacja z cegły klinkierowej, w niższej części budynku wykonana w konstrukcji muru pruskiego, wysoka wieża z nowym hełmem oraz iluminacja podkreślająca charakterystyczną bryłę – tak będzie wyglądał dworzec w Kołobrzegu po przebudowie. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac i przekazały plac budowy.

Startuje przebudowa dworca w Kołobrzegu.

Projekt przebudowy opracowała pracownia AMT Bydgoszcz, a wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś.

Koszt przebudowy dworca w Kołobrzegu to łącznie 24,36 mln zł.

Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to pierwsza połowa 2024 r.

Inwestycja to kompleksowa przebudowa dworca. Jest ona realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec w Kołobrzegu, który pochodzi z 1904 roku odzyska swój historyczny wygląd. Renowację przejdzie elewacja, która zostanie pokryta w większości cegłą klinkierową. W niższej parterowej części budynku planuje się odtworzenie muru pruskiego. Znajdzie się on również tuż po hełmem wieży o wysokości 17,5 metra, która odzyska historyczny, bardziej spiczasty kształt oraz iglicę. Odtworzone na wzór historycznych zostaną również stolarka okienna i drzwiowa, w tym wielkopowierzchniowe, łukowe okna holu głównego, a także charakterystyczne, modernistyczne, ośmiokątne, zlokalizowane w elewacji od strony miasta. Poddaną renowacji elewację i bryłę dworca podkreśli nocna iluminacja.

Historia spotka się z nowoczesnością

Centrum obsługi podróżnych będzie hol dworca, zlokalizowany w centralnej części budynku. Połączy on w swoim wyglądzie historię i nowoczesność. Bez zmian pozostanie jego układ oraz wysokość, a także łukowy strop. Konserwację przejdzie fryz z motywem roślinnym. Ściany i sufity zostaną pomalowane na jasny kolor, a posadzki utrzymane w kolorze antracytowym. W holu nowymi elementami wystroju wnętrza będą koliste żyrandole o nowoczesnym designie, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, gabloty na rozkłady jazdy, zegar oraz ławki z drewnianymi siedziskami. Tuż przy holu będzie mieścić się przestronna poczekalnia, również urządzona w stylu nowoczesnym. Na jednej ze ścian zostanie wyeksponowana płaskorzeźba, przedstawiająca mewy na tle fal morskich. W strefie obsługi podróżnych znajdą się kasy biletowe, pokój zabaw dla dzieci wraz z pomieszczeniem dla rodziców z dziećmi, informacja turystyczna oraz lokale na wynajem. Natomiast we wschodniej części obiektu będzie dworzec autobusowy wraz z trzema kasami biletowymi. Wszystkie przestrzenie związane z obsługą podróżnych będą klimatyzowane.

Cieszę się, że zabytkowy dworzec w Kołobrzegu odzyska swój historyczny charakter i jednocześnie stanie się nowoczesną oraz komfortową przestrzenią obsługi podróżnych. Dzięki inwestycji zostanie wdrożonych również szereg rozwiązań przyjaznych środowisku oraz osobom z niepełnosprawnościami – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Przebudowa dworca Kołobrzeg - widok z lotu ptaka, fot. PKP

– Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Kołobrzegu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką i ważnym punktem na mapie miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 roku ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przebudowa dworca w Kołobrzegu to niezwykle istotna inwestycja, bo znajdującą się w jednym z ważniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Dzięki niej dworzec stanie się obiektem komfortowym, dostępnym i bezpiecznym. Podczas prac przy obiekcie wydobędziemy również jego historyczne piękno, odtwarzając wiele elementów, które dworzec posiadał w momencie jego budowy w 1904 roku, ale nie tylko, bo zainwestujemy również w rozwiązania proekologiczne, takie jak energooszczędne oświetlenie czy panele fotowoltaiczne zlokalizowane na nowej wiacie rowerowej – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dworzec będzie również bardziej komfortowy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki wyprofilowaniu nawierzchni zniwelowana zostanie różnica w wysokości terenu pomiędzy dworcem a otaczającym go terenem. Dużym ułatwieniem dla osób niedowidzących i niewidomych będą ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz mapy dotykowe dworca. Natomiast dla osób poruszających się na wózkach – likwidacja progów i wprowadzenie automatyki drzwiowej.

Dzięki inwestycji dworzec stanie się również bardziej ekologiczny i bezpieczny. Budynek zostanie ocieplony od wewnątrz. Stratom ciepła zapobiegnie również nowa stolarka okienna i drzwiowa, a także kurtyny powietrzne zamontowane w holu dworca. W budynku zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie z użyciem pompy ciepła, wentylację z odzyskiem ciepła oraz system BMS (Building Mangement System) sterujący instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie wody oraz energii elektrycznej i cieplnej. Dworzec będzie pozyskiwał również „zieloną energię” z paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu wiaty rowerowej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynku. Na dworcu będzie również bezpieczniej dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu.

W otoczeniu dworca zostaną ułożone nowe chodniki oraz zamontowane elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze czy oświetlenie. Natomiast po jego wschodniej stronie zostanie wybudowana wiata rowerowa.

Koszt przebudowy dworca w Kołobrzegu to łącznie 24,36 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt przebudowy opracowała pracownia AMT Sp. z o.o. Bydgoszcz, a wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to pierwsza połowa 2024 roku.