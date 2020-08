Startuje przebudowa ronda Rataje w Poznaniu

Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), informuje portal Poznan.pl. Zasadnicze prace na rondzie rozpoczną się 17 sierpnia.

W ramach zasadniczych prac na rondzie, wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego (na odcinku od ul. Serafitek do ronda Rataje), na ulicy Jana Pawła II (na odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) oraz na ulicy Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda), powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowo-autobusowe. W ramach inwestycji zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, powstaną też dodatkowe pasy ruchu. Istniejące przystanki zostaną wydłużone, a nowe perony będą obsługiwały zarówno tramwaje, jak i autobusy.

Oprócz tego, wykonawca przebuduje i rozbuduje także oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizację teletechniczną i sygnalizację świetlną. Projekt zakłada powstanie w okolicy ronda nowych chodników, ścieżek rowerowych i małej architektury.

Harmonogram zakłada zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w marcu 2022 r.