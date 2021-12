Startuje realizacja Parku Linearnego Suwak na Służewcu

Warszawski Zarząd Zieleni zawarł umowę z wykonawcą parku linearnego przy ulicy Suwak, informuje UM Warszawa. Tym samym rozpoczęła się realizacja inwestycji w ramach której na Służewcu powstanie nowy teren zieleni do wypoczynku i rekreacji.

Na Służewcu rozpoczyna się realizacja Park Linearnego Suwak. Na niezagospodarowanym dotychczas obszarze Służewca powstanie park o powierzchni 20 tys. mkw. i długości 867 m.

Za realizację inwestycji, której koszt wynosi niecałe 6 mln zł, jest odpowiedzialna firma Baobab Brandys sp. z o.o. Wykonawca stworzy park według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Największą atrakcją nowego parku będzie różnorodna zieleń, ale zaplanowano również estetyczną małą architekturę i rozwiązania gromadzące wodę deszczową.

Początek prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r., a ich zakończenie na lato 2023 r.

Park Linearny Suwak zostanie założony wzdłuż istniejącej linii kolejowej i na terenie dawnych bocznic – w pobliżu bloków mieszkalnych, biurowców i hotelu. Znajdzie się na styku trzech dzielnic: Mokotowa, Ursynowa i Ochoty.

Służewiec się zazieleni

Największą atrakcją nowego parku ma stać się różnorodna zieleń, którą zaprojektowali eksperci z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Wzdłuż alei spacerowych z mineralnymi nawierzchniami zostanie posadzonych 50 drzew o obwodach pni 16 i 18 cm, z czego połowa to drzewa owocowe, ozdobne odmiany jabłoni i czereśnia ptasia. Powierzchnię 4200 mkw. w przyszłym parku linearnym zajmą krzewy, 880 mkw. - żywopłoty, 3200 mkw. – byliny i aż 5200 mkw. – trawnik oraz łąka kwietna. Do zazielenienia Parku Linearnego Suwak wytypowano gatunki roślin, które przyciągają uwagę wyglądem i zachwycają zapachem.

Mała architektura i ogrody deszczowe

Park Linearny Suwak będzie terenem pełnym zieleni, ale także wyposażonym w estetyczną małą architekturę. Przy ścieżkach spacerowych zostanie zamontowanych 60 ławek, ale to nie jedyne miejsca przeznaczone do siedzenia. Do odpoczynku będą również służyły hamaki i leżaki. Park zostanie oświetlony latarniami, co umili spacery po zmroku i zwiększy bezpieczeństwo.

W ukształtowanie krajobrazu wpisano trzy niecki infiltracyjne, w których gromadzi się woda opadowa. Takie rozwiązanie zabezpieczy zarówno przed podtopieniami, jak i przed suszą. Ogrody deszczowe będą porośnięte roślinnością dostosowaną do warunków okresowego zalewania i odporną na suszę.

