Stocznia Cesarska otwiera się na zieloną współpracę. Przy inwestycji powstaje Ogród Miejski

Na terenie gdańskiej Stoczni Cesarskiej powstaje przestrzeń "PLONY. ogród miejski". Jest to oddolna inicjatywa, która zakłada stworzenie na ok. 300 mkw. plenerowego centrum wymiany wiedzy ekologicznej z możliwością uprawy warzyw.

REKLAMA

PLONY jest oddolną inicjatywą powstałą z chęci stworzenia unikatowego na skalę Gdańska przedsięwzięcia, skupiającego lokalną grupę społeczności pragnącej stale poszerzać swoją wiedzę, doświadczyć pracy z ziemią oraz poznać ludzi o podobnych ekologicznych zainteresowaniach.

Pierwsze prace nad powstaniem ogrodu rozpoczęły się w maju. Otwarcie PLONÓW planowane jest w czerwcu.

- Jednym z filarów projektu Stoczni Cesarskiej jest pamięć, która nie tylko odnosi się do rewitalizacji i przeobrażenia istniejącej tkanki oraz dopełnienia jej. Budynki to tylko część wartości tych terenów. To ludzie nadają miejscom znaczenie, dlatego też dla nas pamięć odnosi się przede wszystkim do bogatej historii niematerialnej terenu, którą tworzyła społeczność stoczniowa. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale zieleń i ogrodnictwo odgrywały ważną rolę w Stoczni. Kontynuujemy tę tradycję - mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu.

"PLONY. ogród miejski" zakłada stworzenie na ok. 300 mkw. plenerowego centrum wymiany wiedzy ekologicznej na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku z możliwością uprawy warzyw w permakulturowych grządkach wyniesionych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę promowania zrównoważonego stylu życia i edukacji proekologicznej oraz rozwoju miast w kierunku gospodarki cyrkularnej. Ponadto, przedsięwzięcie ma umożliwić aktywny wypoczynek w mieście, w którym przestrzeń zielona jest ograniczona, a ogródki działkowe tak trudno dostępne.

- Pierwszy raz pomysł na stworzenie Ogrodu Miejskiego pojawił się gdzieś w październiku, podczas poszukiwania tematu pod projekt semestralny w Pracowni Przestrzeni Publicznych u prof. Jana Sikory. Mając już niewielkie, co prawda doświadczenie w budowie szklarni i uprawie warzyw w mieście, pomyślałyśmy, że dobrze byłoby, żeby nasza semestralna praca nie skończyła jedynie na planszach zaliczeniowych - mówi Michalina Jasińska, jedna z inicjatorek PLONY. Ogród Miejski. - Zaczęłyśmy więc szukać realnej możliwości wdrożenia i poprzez nasze koleżanki z MAMYWĘ trafiłyśmy do właścicieli Stoczni Cesarskiej, którzy od początku kibicowali naszej wizji - dodaje Jasińska.

- Chcemy stymulować zrównoważony rozwój, który oprócz zielonych przestrzeni publicznych ma także wpływ na lokalność produktów - kontynuuje Schuurman. -Ważny jest również element edukacyjny, który chcielibyśmy wesprzeć. Młodzi ludzie, zwłaszcza w miastach, powinni mieć kontakt z tego typu miejscami i aktywnie w nich uczestniczyć. Kiedy poznaliśmy Michalinę i Agatę, szybko przekonaliśmy się, jak ta oddolna inicjatywa może w sposób bardzo widoczny wesprzeć realizację naszej wizji - dodaje Schuurman.

Pierwsze prace nad powstaniem ogrodu rozpoczęły się w maju. Otwarcie PLONÓW planowane jest w czerwcu. Ogród miejski będzie czynny do końca września. Terminy mogą ulec zmianie w związku z warunkami pogodowymi i ewentualnymi obostrzeniami.