Strefa Kiss and Drive oraz nowa zieleń pojawią się na Sosnowej w Łodzi

Strefa KISS and Drive, nowe ławki, stojaki rowerowe i nasadzenia pojawią się w okolicach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Henryka Wieniawskiego przy ulicy Sosnowej, podaje Uml.lodz.pl.

REKLAMA

Ulica Sosnowa w Łodzi zazieleni się i wypięknieje. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi podpisał umowę na realizację projektu zgłoszonego w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Sosny na Sosnowej – Bezpiecznej i Nowej”.

W ramach inwestucji powstanie nowy chodnik z kostki i płyt betonowych, a takze miejsca postojowe z ażurowych płyt. Ważnym elementem inwestycji będzie strefa tymczasowego parkowania KISS and Drive stworzona dla rodziców podwożących dzieci do szkoły: na wschodniej stronie jezdni ulicy Sosnowej wymalowany zostanie pas postojowy.

W odnowionej przestrzeni pojawią się także nowe stojaki rowerowe i kosze na śmieci, a także cztery nowe ławki. Przy wejściu do szkoły zaplanowano ułożenie posadzki, nawiązującej do klawiatury fortepianu, co ma zaakcentować muzyczny profil placówki. Na terenie poza nową infrastrukturą zaplanowane są również nasadzenia pięciu sosen, krzewów i zasianie mieszanki traw.

Wykonawcą inwestycji będzie firma DB Construct z Łodzi. Koszt prac to 357 tysięcy złotych.