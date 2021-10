Strefy parkingowe dla rowerów: inspirujące realizacje z Polski

Sposób aranżacji miejsc postojowych dla rowerów powinien być nie tylko atrakcyjny estetycznie, ale przede wszystkim czytelny i bezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu. Pokazujemy jak przestrzeń dla rowerów zaaranżowano w takich projektach jak Warsaw Unit, Warsaw Hub czy Alchemia w Gdańsku!

Sposobów na aranżację strefy parkingowej dla rowerów może być wiele.

Jednym ze sposobów są czytelne symbole na posadzkach połączone z kontrastującymi kolorami (jak w Warsaw Unit).

Subtelne oznakowanie na posadzce można połączyć z wyrazistymi symbolami graficznymi na ścianie (Q22 w Warszawie, Argon w Alchemii w Gdańsku).

Coraz większą popularnością cieszą się przestrzenie dedykowane wyłącznie rowerom (taką zaprojektowano w Warsaw Hub).

Na ograniczonej powierzchni sprawdzą się wieszaki na rowery.

Międzynarodowe Święto Roweru, które przypada 24 października, to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na to, że rowerzyści stanowią coraz liczniejszą grupę użytkowników ulic miast, a co za tym idzie, także parkingów w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych, w biurowcach, w szkołach i na uczelniach oraz w innych obiektach publicznych.

Eksperci marki Flowcrete, producenta posadzek żywicznych, przedstawiają przykłady inspirujących realizacji posadzkowych, w których kolorowe powłoki parkingowe Deckshield wykorzystano do graficznego wydzielenia przestrzeni dla rowerów.

Warsaw Unit: strefy ruchu dla rowerów w kontrastowym kolorze

Najprostszym sposobem wydzielenia miejsc dla rowerzystów jest wykonanie na posadzce oznakowania poziomego, w formie czytelnych symboli, najlepiej w połączeniu z kontrastową kolorystyką. W nowoczesnym budynku biurowym Warsaw Unit, usytuowanym przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie (proj. Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt), strefy ruchu dla rowerów wyróżniono, podobnie jak słupy, pomarańczową barwą. Takie rozwiązanie zwiększa ich widoczność z punktu widzenia osób kierujących samochodami, a tym samym podnosi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników parkingu.

Q22 w Warszawie i Alchemia w Gdańsku: subtelne oznakowanie poziome wzmocnione przez symbole na ścianach

Innym rozwiązaniem, stosowanym na przykład, gdy miejsca postojowe dla rowerów są usytuowane na uboczu, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, jest zastosowanie subtelnego oznakowania poziomego na posadzce, wzmocnionego przez symbole namalowane na powierzchniach pionowych. Takie rozwiązanie zastosowano między innymi w budynkach biurowych Q22 w Warszawie (proj. Kuryłowicz & Associates) oraz Argon, w kompleksie Alchemia w Gdańsku (proj. APA Wojciechowski). Starannie zaprojektowane znaki graficzne wykonane na ścianach są widoczne z daleka, a do tego sprawiają, że przestrzeń parkingu jest odbierana jako miejsce estetyczne i przyjazne dla wielbicieli dwóch kółek.

Warsaw Hub: przestrzeń dedykowana wyłącznie rowerom