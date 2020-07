Studenci ASP ozdobili przestrzeń wspólną gdańskiej inwestycji

W przestrzeni wspólnej budynków gdańskiego projektu Riverview umieszczono siedziska w formie pięknej rzeźby miejskiej oraz naścienne instalacje artystyczne wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. To efekt konkursu zorganizowanego przez Vastint Poland przy współudziale uczelni, którego założeniem była realizacja przez młodych artystów ciekawych koncepcji elementów małej architektury. Pomysł na konkurs to konsekwencja realizowanej przez dewelopera idei tworzenia przestrzeni z myślą o człowieku.

- Riverview to przestrzeń do życia, a sztuka jest jego bardzo ważną częścią. Kierując się tą przesłanką, zorganizowaliśmy dwie edycje konkursu. W ramach wyzwania studenci gdańskiej ASP zaprojektowali i wykonali dla nas wspaniałe prace, które stanowią unikalny element dekoracji wnętrz i ozdobę ogrodu nowo wybudowanego osiedla Riverview. Tym samym, daliśmy młodym artystom sposobność rozwoju zawodowego poprzez realizację twórczych pomysłów i weryfikację ich użyteczności w rzeczywistych warunkach - wyjaśnia Joanna Kwiatkowska, marketing manager Vastint Poland.

Tematem pierwszej edycji konkursu był projekt siedziska. Autorkami nagrodzonego projektu zostały Natalia Magalska i Marianna Grabska, studentki Wydziału Rzeźby i Intermediów, których praca wyróżniła się oryginalnym wzornictwem i ergonomią, ale także piękną formą rzeźby miejskiej. Projekt pozwolił zaimplementować sztukę w miejską przestrzeń, a co więcej, jest to sztuka w pełni użytkowa.

- Inspiracją dla nas był ruch wody. Zależało nam na tym, by siedziska umiejscowione na styku rzeki z architekturą miejską, swoim kształtem i materiałem nawiązywały do ruchu wody, by dawały wrażenie obcowania z nią. Z tego powodu nasze siedziska przyjmują organiczne i abstrakcyjne kształty. Jednocześnie chciałyśmy, by projekt korespondował z osiedlem, by na tle prostej, hanzeatyckiej formy budynków tworzył punkt ozdobny, biżuterię inwestycji. Stąd przy realizacji rzeźb wykorzystany został naturalny i przyjazny dla człowieka materiał - drewno - mówią Natalia Magalska i Marianna Grabska, laureatki konkursu.

Kolejna odsłona konkursu dotyczyła przygotowania instalacji artystycznych, które można byłoby wyeksponować na korytarzach i klatkach schodowych. Jury zaskoczył nie tylko wysoki poziom prac w tej edycji, ale także kreatywność studentów w doborze techniki. Młodzi artyści złożyli prace wykonane z ceramiki, prace graficzne i przygotowane przy użyciu drewna z odzysku. Spośród wszystkich stworzonych projektów, jury konkursu wytypowało osiem, które nagrodziło.