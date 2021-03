Studenci Politechniki Wrocławskiej podpowiedzą miastu jak zaprojektować przestrzenie do życia

Studenci architektury Politechniki Wrocławskiej w ramach zajęć stworzyli kilkanaście projektów kompleksu budynków na Stabłowicach dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Ich koncepcjom przyglądali się przedstawiciele wrocławskiego magistratu. Część studenckich propozycji chcą uwzględnić, przygotowując dokumentację dla osiedla.

REKLAMA

Projekty budynków i ich otoczenia powstały w ramach kursu projektowania architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Habitat: struktura. Przygotowali je studenci trzeciego roku architektury na Wydziale Architektury PWr. Na zajęciach uczyli się projektowania zabudowy mieszkaniowej w miejskim kontekście. Mieli opracować swoje koncepcje zgodnie z ideą habitatu, zwracając szczególną uwagę na aspekty społeczne projektowanej architektury oraz badając relacje publiczne i prywatne.

Prowadzący zajęcia – dr inż. arch. Jerzy Łątka – chciał by tematem kursu stała się architektura dostępna, tzw. affordable housing, czyli mieszkania przystępne cenowo dla osób o średnim lub niskim dochodzie lub mieszkania socjalne. Zaproponował więc wrocławskiemu magistratowi, że uczestnicy kursu mogą zająć się projektem rzeczywistej inwestycji mieszkaniowej, planowanej przez miasto w niedługiej przyszłości. Magistrat wskazał teren na Stabłowicach, gdzie ma powstać pilotażowa inwestycja – kompleks budynków z mieszkaniami przeznaczonymi na najem socjalny i tzw. lokale rotacyjne.

Studenci najpierw pracowali w pięcioosobowych grupach, przygotowując wstępne koncepcje układu urbanistycznego dla całej działki. Później podzielili się na mniejsze zespoły i zdecydowali, czy będą opracowywać projekt dla całości terenu czy tylko jego części. Mieli także okazje do rozmów z przedstawicielami wrocławskiego magistratu, którzy opowiadali im m.in. o oczekiwaniach wobec budynków czy ograniczeniach prawnych.

Spośród 11 prezentowanych projektów przedstawiciele magistratu wskazali trzy, które najlepiej spełniły wymagania wrocławskiego magistratu. Urzędnicy podkreślali, że część koncepcji lub wybrane rozwiązania chcieliby wziąć pod uwagę, przygotowując dokumentację planowanego osiedla.

Modułowy Suwak dla ponad 450 mieszkańców

Jednym z projektów docenionych przez miasto była koncepcja opracowana przez Jakuba Pietruchę i Adama Struskiego. Mimo, że działali tylko we dwóch, postanowili zająć się projektem obejmującym cały teren. Swoje osiedle nazwali „Suwak” i założyli stworzenie w nim aż 207 mieszkań przeznaczonych dla 468 mieszkańców.

Zależało nam na zapewnieniu maksymalnej gęstości zaludnienia przy maksymalnym doświetleniu – opowiadał Jakub Pietrucha. - Postawiliśmy na modułowość i zastosowanie prefabrykacji. Nasze budynki są dość podobne do siebie. Kształtowaliśmy je w ten sposób, że ułożyliśmy ciąg modułów przy sobie i przesuwaliśmy co drugi, tworząc w ten sposób balkony i przestrzenie przed wejściem. Stąd nazwa „suwak”. Do tego od północy dołożyliśmy galerię i klatkę schodową.