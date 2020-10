Studenci pracują nad systemem retencyjnym, który może być np. częścią elewacji budynku

W kole naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego na Politechnice Wrocławskiej trwają prace nad prototypem systemu retencyjnego w strukturach architektonicznych. Ma to być przystępne cenowo, ekologiczne i estetyczne rozwiązanie, które pozwoli na gromadzenie wody deszczowej i jej ponowne wykorzystanie, i będzie mogło stanowić np. element elewacji budynku.

Projekt HOHA jest możliwy dzięki finansowaniu z miejskiego programu FAST. Koło naukowe Humanizacja Środowiska Miejskiego (działające na Wydziale Architektury PWr) zyskało 5 tys. zł na prace projektowe, badawcze i rozwojowe. Efektem ma być prototyp systemu retencyjnego, czyli takiego, który służy wyłapywaniu wody z deszczu i mgły, gromadzeniu jej, oczyszczaniu i ponownemu wykorzystywaniu, np. do podlewania roślin w czasie przedłużających się okresów bez opadów.

- Oczywiście istnieją już rozwiązania, które służą retencji wody. Nasz system będzie różnił się od nich m.in. tym, że będzie modułowy, co umożliwi korzystanie z niego w różnych konfiguracjach – opowiada Weronika Abramczyk, studentka architektury z koła HŚM, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. – Chcemy, by można go było montować na elewacjach budynków, w formie różnych czasowych pawilonów lub jako wolnostojącą strukturę w mieście.

- Zależy nam na tym, by system był nie tylko maksymalnie funkcjonalny, ale miał także wartość estetyczną – opowiada Wojciech Chojnacki, także członek koła, absolwent architektury i budownictwa na PWr. – Dzięki temu może stać się alternatywą dla reklam czy murali, jakimi zwykle pokrywa się ściany bloków czy kamienic, na których nie ma okien. Postaramy się więc, by zewnętrzne elementy łapiące wodę dodawały elewacji walorów estetycznych, a pod spodem ukryjemy elementy systemu związane ze zbieraniem i oczyszczaniem wody.

Członkowie koła podkreślają też, że ważny jest dla nich aspekt edukacyjny. Chcą – przy okazji prac nad prototypem – uświadamiać wrocławianom, jak wygląda obieg wody w przyrodzie, dlaczego zabetonowane miasta mają coraz większe problemy z suszami oraz czym są mała i duża retencja.

- Zależy nam na pokazywaniu, że każda instalacja gromadząca wodę deszczową ma duże znaczenie dla mikroklimatu, roślinności i dla nas samych – podkreśla Chojnacki.

Dlatego podczas warsztatów – planowanych pod koniec października – studenci opowiedzą o znaczeniu gromadzenia wody opadowej. Pokażą też pierwsze prototypy swojego systemu, nad którymi teraz pracują.

- Przez około rok przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia projektu, zbierając informacje o istniejących systemach retencji i wszelkich kwestiach związanych z cyklem hydrologicznym – opowiada Chojnacki. – Teraz jesteśmy w fazie prototypowania i na razie skupiamy się na zewnętrznej części systemu, odpowiadającej za wyłapywanie wody. Kolejnym krokiem będą prace nad transportem wody do zbiorników i oczyszczaniem jej. Gdy znajdziemy już optymalne rozwiązania, zbudujemy prototyp o wymiarach metr na dwa metry, a po jego przetestowaniu chcemy postawić pawilon edukacyjny wyposażony w nasz system.

Studenci zamierzają wykorzystywać rozwiązania ekologiczne – m.in. materiały powstałe na bazie włókien celulozowych czy polimery w pełni biodegradowalne jak polilaktyd (jako surowiec do druku 3D).