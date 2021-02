Studentka Politechniki Wrocławskiej zaprojektowała kabiny do snu w Seulu

Idealne warunki do drzemki dla stu osób, a także przestrzenie do warsztatów i medytacji - to mieszkańcom Seulu oferować ma Centrum medytacji i relaksu zaprojektowane przez studentkę zaprojektowane przez studentkę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Idę Hardt.

Projekt, będący jednocześnie pracą inżynierską stworzoną pod okiem promotora dr. inż. arch. Jana Zamasza z Katedry Architektury i Sztuk Wizualnych, został stworzony w odpowiedzi na konkurs architektoniczny „Cocoon. Power Nap and Meditation Studio” ogłoszony przez internetową platformę UNI, która skupia ponad 150 tys. architektów i projektantów z całego świata. Projekt Idy Hardt został uznany za najlepszą pracę. Koncepcje oceniali Junwoong Seog – dyrektor i główny projektant studia „By Seog Be Seog” z siedzibą w Seulu i Alexandros Paschaloudis – architekt z biura A&M Architects z Grecji.

Przestrzenna konstrukcja Centrum snu i medytacji miałaby stanąć w "koreańskim Wall street" - biznesowo-gospodarczej dzielnicy Yeouido w Seulu. – Sama Korea Południowa zajmuje niechlubne drugie miejsce na liście państw o najmniejszej liczbie godzin snu przypadających na osobę – podkreśla Ida Hardt, cytowana na oficjalnej stronie Politechniki Wrocławskiej. – Kraj ma jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie, a jego kultura pracy opiera się na nadgodzinach i niewielkiej liczbie dni urlopu. Efekt? Znaczne obniżenie wydajności pracy. Jest to już tam na tyle oczywiste, że pracodawcy coraz częściej proponują swoim zespołom przerwy na drzemkę w godzinach pracy. Pojawiają się też kawiarnie z możliwością szybkiego odpoczynku – dodaje autorka projektu. Obiekt w założeniu zapewnia warunki do regenerującej drzemki i medytacji, poprawiających nastrój i zwiększających wydajmość pracownika.

Koncepcja zakłada powstanie przestrzennej konstrukcji z trzema naziemnymi kondygnacjami. Główne wejście w kształcie kapsuły i repcja zlokalizowane byłyby na parterze, zaplanowanym jako wolną przestrzeń pełną zieleni. Autorka projektu postawiła tutaj na elastyczność przestrzeni, stwarzając możliwość późniejszej szybkiej zmiany aranżacji poprzez montowanie ukośnych ścian osłonowych i zmiany funkcji pomieszczenia, jeżeli zaszłaby taka potrzeba.

Z kolei dwie wyższe kondygnacje tworzą regularnie rozłożone kapsuły sypialne zlokalizowane po dwóch stronach środkowego budynku, służącego jako ciąg komunikacyjny ze schodami i windami, w którym znalazłyby się również sanitariaty. Oprócz tego sześć (z pięćdziesięciu wszystkich) kabin rozstawione byłoby na parterze – tutaj projekt przewiduje dwie sale do zajęć z medytacji, salę konferencyjną oraz warsztatową.

W każdej kapsule byłoby miejsce do drzemki i medytacji dla dwóch osób. Kapsuły podzielone miałyby być na dwie komory, z których każda wyposażona byłaby w okno z możliwością zasłonięcia, regulowane pilotem łóżko, głośniki z łącznością bluetooth, a także schowek na odzież i poduszkę oraz koce. Stalowy szkielet wypełniony poliuretanem pokrywałyby w całości panele fotowoltaiczne, zaopatrujące w energię całe Centrum. – Dzięki temu, że panele pokrywałyby cały moduł, pod każdym kątem łapałyby promienie słoneczne – zaznacza autorka koncepcji. We wnętrzach kapsuł autorka projektu postawiła na przytulne, sprzyjające wypoczynkowi naturalne drewno. Z kolei w środkowym ciągu komunikacyjnym dominować miałby minimalizm z betonem architektonicznym.

Co istotne, każda kapsuła daje możliwość posadowienia jej na gruncie lub połączenia z pomocą stalowych rur-prętów z innymi elementami konstrukcji, co daje możliwość dopasowywania projektu do potrzeb różnych działek, różnych lokalizacji czy zapotrzebowania na miejsca do snu.