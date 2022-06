Studentki Politechniki Białostockiej zaprojektowały salę gimnastyczną na Szlaku Rękodzieła Ludowego

Julia Nowik i Natalia Grochowska, studentki VI semestru architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zajęły pierwsze miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

Julia Nowik i Natalia Grochowska zanim stworzyły finałową koncepcję, konsultowały swój pomysł z mieszkańcami Czarnej Wsi Kościelnej.

- Nikt nie miał żadnych wątpliwości, dziewczyny super wpasowały się we wszystkie nasze gusta – powiedziała Marta Szutko-Biernacka, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. I dodała, że jej zdaniem pasuje do krajobrazu wsi i kulturę jaką niesie ze sobą wieś będąca na Szlaku Rękodzieła Ludowego.

- To było duże wyzwanie, dlatego że pracowaliśmy na kogoś z zewnątrz, jakby pierwszy raz tak naprawdę dla naszego przyszłego klienta, więc próbowałyśmy spełnić wszystkie oczekiwania – przyznaje Julia Nowik, studentka VI semestru architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. - Moim zdaniem komisję urzekły zaprojektowane przez nas przeszklenia, dają dużo światła a są na wysokości gruntu. Sala gimnastyczna jest zagłębiona w gruncie. Dzieci, które się bawią podwórku mogą patrzeć do wewnątrz na inne dzieci, które na przykład w coś grają i to chyba był nasz największy plus.