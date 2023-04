Studio Bogusława Barnasia zaprojektowało dom dla architekta

Dom Made in Poland to kolejne dzieło spod kreski BXB Studio. Tym razem Bogusław Barnaś projektował dla innego architekta.

BXB Studio Bogusława Barnasia ma na swoim koncie wiele intrygujących projektów, które zdobyły uznanie w kraju i zagranicą. Warto chociażby wspomnieć projekt Polskiej Zagrody, Małopolskiej Chaty Podcieniowej czy projekt Krakowskiej Kamienicy pod Wawelem. Tym razem pokazujemy dom jednorodzinny, który BXB Studio stworzyło dla... kolegi po fachu.

Dom Made in Poland jest syntezą zróżnicowanej typologii zabudowy jednorodzinnej w polskim krajobrazie - powszechnych domów kostek, typowych domów dwuspadowych, oraz popularnych obecnie nowoczesnych stodół, obiektów modernistycznych i parterowych.

Made in Poland to dom optymalny i spersonalizowany zarówno pod względem ergonomii, funkcji, użytych materiałów oraz skali założenia. Od strony drogi formuje szczelną skorupę dającą poczucie bezpieczeństwa, natomiast od strony ogrodu w pełni otwiera się na otaczający krajobraz tworząc transparentną, otwartą przestrzeń dzienną, w której centralnie zlokalizowana kuchnia widokowa integruje trzy strefy - salonu, jadalni i zadaszonego tarasu.

Made in Poland to dom zrównoważony i ekologiczny. Zwarta bryła budynku kumulacje energię cieplną. Prosta forma architektoniczna redukuje ilość detali oraz miejsc newralgicznych, które podnoszą koszt inwestycji i przyśpieszają proces starzenia. Południowy podcień strefy dziennej chroni przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Parter domu oprócz strefy dziennej posiada gabinet oraz dwustanowiskowy garaż. Na piętrze znajduje się strefa prywatna – sypialnia główna z wyjściem na taras i kilka pokoi.

Made in Poland to już kolejny dom zaprojektowany w BXB studio dla architekta. To dla nas zaszczyt, że koledzy i koleżanki z branży powierzają nam projekt swojej najbliższej przestrzeni – konkluduje Bogusław Barnaś.