Studio z Tychów zaprojektowało wayfinding toru F1 w Katarze

Studio projektowe Blank Studio z Tychów zaprojektowało wayfinding nowo zmodernizowanego toru Lusail w Katarze, na którym odbywają się wyścigi F1.

REKLAMA



Polskie studio projektowe Blank Studio zaprojektowało wayfinding zmodernizowanego toru F1, Lusail w Katarze.

System informacji wizualnej można zobaczyć we wszystkich przestrzeniach tego kompleksu: reprezentacyjnym paddock’u, na torze, zapleczach technicznych, widowni, miejscach odpoczynku, itp.

Nośniki informacji oraz inne elementy graficzne zostały zaprojektowane tak, aby oddać charakter miejsca, w którym się znajdują. Miały pasować do otaczającej je architektury i stanowić jej nierozerwalną część.

Prace projektowe trwały ponad rok.

Całkowita modernizacja katarskiego toru trwała niemal 2 lata.

W miniony weekend, podczas globalnego sportowego wydarzenia, FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, nowo zmodernizowany tor Lusail po raz pierwszy gościł zawodników i fanów Formuły 1 - a wszyscy oni mieli okazję korzystać z zaprojektowanego przez polskie studio projektowe wayfinding’u.

Polski akcent na katarskim torze wyścigowym F1 w Lusail! System informacji wizualnej autorstwa Blank Studio. fot. mat. prasowe

Lusail International Circuit to tor wyścigowy położony w Lusajlu niedaleko Dohy, stolicy Kataru. To nowoczesny i imponujący obiekt, który oferuje szeroką gamę przestrzeni do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. System informacji wizualnej, czyli system wszystkich oznaczeń przestrzeni, autorstwa Blank Studio można było zobaczyć we wszystkich przestrzeniach tego kompleksu: reprezentacyjnym paddock’u, na torze, zapleczach technicznych, widowni, miejscach odpoczynku, itp.

W trakcie prac projektowych, które trwały ponad rok, pochodzący z Polski projektanci zaprojektowali setki oznaczeń, kilkadziesiąt rodzajów nośników informacji, zadbali o czytelność i zmierzyli się z arabską typografią. Ich zadaniem było także opracowanie unikalnych ścieżek użytkowników, tak by żaden gość kompleksu nie czuł się zagubiony. Nośniki informacji oraz inne elementy graficzne zostały zaprojektowane tak, aby oddać charakter miejsca, w którym się znajdują. Miały pasować do otaczającej je architektury i stanowić jej nierozerwalną część.

Całkowita modernizacja katarskiego toru trwała niemal 2 lata, w ramach wszystkich prac związanych z jego przebudową powstały na przykład nowe boksy razem z miejscami dla gości Paddock Club’u. Powiększono także przestrzenie padoku za garażami i wybudowano stałe budynki dla wszystkich zespołów F1. Kilkukrotnie powiększono powierzchnię trybun, dodano nowe parkingi, wybudowano trzy nowe przejścia podziemne dla kibiców oraz poszerzono drogi dojazdowe.