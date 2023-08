Stworzyli Złotą 44 i Złote Tarasy. Oto najważniejsze projekty Arup w Polsce

Ich pierwszy projekt - fabryka Opla w Gliwicach. Potem było już tylko lepiej - Złota 44, Złote Tarasy, Galeria Północna, Muzeum Polskiej Wódki, Orientarium w Łodzi czy Narodowe Forum Muzyki. Firma inżynieryjno-konsultingowa Arup działa w Polsce już 25 lat.

Założona w Londynie przez inżyniera-filozofa Sir Ove Arupa firma inżynieryjno-konsultingowa jest znana z realizacji takich ikon współczesnego budownictwa jak: Opera w Sydney, Centre Pompidou w Paryżu czy najdłuższy na świecie most Hongkong-Zhuhai-Makau.

Arup już od 25 lat jest obecny w Polsce i zajmuje się doradztwem inżynieryjnym oraz biznesowym ukierunkowanym na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Przez ten czas zrealizował w Polsce setki projektów. Wśród nich są najbardziej popularne budynki użyteczności publicznej, sale koncertowe, muzea, fabryki, szpitale i lotniska.

Arup działa na polskim rynku od 1998 roku, tworząc rozwiązania techniczne oraz wspierając klientów podczas całego procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez projektowanie, nadzory, oddanie obiektu aż po okres eksploatacji. Pierwszym projektem Arup w Polsce była fabryka Opla w Gliwicach. Obecnie w Polsce firma zajmuje się projektami inżynieryjnymi i doradczymi w 5 obszarach: budynki, energetyka odnawialna, lotniska, centra danych i przemysł, tworząc projekty w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Do najbardziej znanych należą: wieżowiec Złota 44, Szpital Medicover, Złote Tarasy, Silesia City Center, Galeria Północna, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Orientarium w Łodzi, Centrum Kongresowe ICE, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu czy koncepcja Airport City Gdańsk. Ponadto firma przygotowywała projekty wspierające funkcjonowanie polskiego transportu, energetyki, gospodarki wodnej oraz miast, tworząc m.in. Zieloną Wizję Warszawy czy Zintegrowany Model Ruchu dla Polski.

Projekty z myślą o kulturze

W trakcie ostatnich 25 lat Arup pomógł urzeczywistnić wiele perełek architektonicznych, które na stałe wpisały się w obraz polskich miast. Jedną z nich jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które z lotu ptaka przypomina śmigło. Projekt został nominowany do nagrody Mies van der Rohe Award, nazywanej architektonicznym Oscarem. Dużym uznaniem cieszy się także warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN), gdzie Arup pracował nad szklaną fasadą i ścianą krzywoliniową, tworzącą symboliczną szczelinę. Firma opracowywała również Muzeum Polskiej Wódki, w którym podkreślono historię miejsca za pomocą detali, np. podłogi z drewna ze 100-letnich beczek pochodzących z dawnych gorzelni.

– Nasi inżynierowie i konsultanci pracują z inwestorami, aby wizja architektoniczna stała się rzeczywistością, a projekt nie przekraczał budżetu i został zrealizowany w zaplanowanym terminie oraz w pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, będących zawsze w centrum naszego działania– mówi Elżbieta Cichońska, Prezes Arup.

Arup współtworzył również Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie odbywają się międzynarodowe festiwale oraz Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, które umocniło pozycję tego miasta jako ważnego centrum kultury i biznesu. Natomiast obecnie pracuje nad podziemnym Muzeum Samochodów Zabytkowych w Warszawie, inspirowanym serią filmów o Jamesie Bondzie.

Zrównoważone budynki

Arup odpowiada także za realizację ważnych zakładów produkcyjnych m.in. najbardziej zrównoważonej fabryki PepsiCo w Europie, która powstała w tym roku pod Środą Śląską. We współpracy z Arup zrealizowano również zakład czekolady Cadbury-Wedel w Skarbimierzu i fabrykę maszynek do golenia Gillette w Łodzi, zbudowaną w zaledwie pięć miesięcy.

Przy wsparciu Arup zostały też zaprojektowane najbardziej innowacyjne przestrzenie biurowe jak Atrium South w Warszawie i Axis w Krakowie, mogące pochwalić się najwyższym poziomem certyfikacji ekologicznej LEED Platinum. Bobrowiecka 8 w Warszawie to natomiast budynek biurowy, w którym możemy podziwiać część kolekcji sztuki Fundacji Rodziny Staraków. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości nadało jej tytuł Inwestycji Roku 2018. Arup odpowiadał również za rewitalizację ikony architektonicznej Poznania – Okrąglaka, dawnego domu towarowego, który przekształcono w biurowiec. Wyjątkowym projektem jest także wysokościowiec w kształcie żagla Złota 44. To jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Europie oraz znak rozpoznawczy Warszawy.

– Projektowanie fabryk i miejsc pracy daje nam możliwość wdrożenia najnowocześniejszych technologii, które sprzyjają zarówno efektywności, jak i dobremu samopoczuciu użytkowników. Zależy nam, aby te obiekty oprócz spełniania swojej roli, pozytywnie wpływały na otoczenie – środowisko naturalne i lokalną społeczność – mówi Elżbieta Cichońska, prezes Arup.

W ciągu 25 lat firma opracowywała także najbardziej rozpoznawalne obiekty handlowe. Zaprojektowała Złote Tarasy, wyróżniające się szklanym dachem o unikatowym kształcie. Odpowiadała za renowację wrocławskiej Renomy, której projekt został nominowany do nagrody Budynku Roku na Światowym Festiwalu Architektury w Barcelonie. Rozbudowywała i rewitalizowała również warszawską Promenadę, tak aby poprawić jej efektywność energetyczną, jednocześnie nie przerywając funkcjonowania obiektu podczas realizacji prac. Dużym sukcesem było stworzenie Galerii Katowickiej, łączącej oryginalną konstrukcję stacji kolejowej ze współczesnymi trendami w architekturze. Obiekt stał się jednym z najlepszych polskich projektów dekady w konkursie „Top inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej”.

Wsparcie miast i regionów

Poza wsparciem technicznym i projektowaniem rozwiązań dla obiektów architektonicznych, Arup opracowuje także projekty doradcze, szczególnie wspierające zrównoważony rozwój. Zespół Arup przygotował Zieloną Wizję Warszawy i Plan Działania Zielonego Miasta dla Wałbrzycha, mające na celu poprawę jakości życia w miastach i wsparcie ich w dążeniu do neutralności klimatycznej. Wykonał też analizę ryzyka podtopień Bydgoszczy, poprawiając miejski system gospodarki wodnej. Firma pracowała także przy modernizacji dwunastu publicznych obiektów opieki zdrowotnej na Mazowszu, co dzięki zastosowaniu paneli słonecznych na dachach, pomogło zredukować lokalną emisję CO2 o ponad 783,6 ton w ciągu roku. Arup brał również udział w tworzeniu ogólnopolskiego cyfrowego Zintegrowanego Modelu Ruchu. Jest to narzędzie stanowiące podstawę do rozwoju strategii transportu i analizy przyszłych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.