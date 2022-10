Subtelny powiew Toskanii, perfekcyjne połączenie starego z nowym i wyrafinowana kompozycja

Czy można jeszcze bardziej postarzyć stary dom, a obok dobudować nowy - nowoczesny w swojej formie, połączyć je ze sobą i mimo wszystko zachować klasyczny, włoski sznyt? Dla polskiej pracowni Reform Architekt nie ma rzeczy niemożliwych.

W tym projekcie nie było miejsca na sztuczność i pozory.

Corten, drewno, beton - wszystkie wykorzystane materiały są autentyczne i prawdziwe.

Często to jak ma wyglądać projekt domu jest wynikiem tego, jakie jest jego otoczenie. Chodzi tu również o autentyczność miejsca. Marcin Tomaszewski bardzo o to dba. Nie czuje potrzeby zmieniania „na siłę” jeśli widzi, że miejsce ma potencjał, a już istniejący na nim obiekt - swoją historię.

Kiedy architekt przyjechał na miejsce nowej inwestycji to nie zastał tam pustej działki. Był tam już dom, zamieszkały przez obecnych inwestorów. Bardzo charakterystycznych dla budownictwa sprzed 20-lat. Można to było poznać m.in. po układzie i dwóch wieżyczkach. To sprowokowało w głowie architekta myśl, że ten dom ma klimat taki jaki widział w Toskanii. Nie chciał go stracić, a wręcz okazało się, że to będzie motyw przewodni całego projektu.

W tym projekcie bardzo zależało mi na wzmocnieniu włoskiego stylu, przy czym inwestorzy potrzebowali większej przestrzeni. Nie wyobrażałem sobie, że mogę ten stary dom zburzyć. Postanowiłem postarzyć tę zastaną bryłę i doprojektowałem do tego zupełnie nową - mówi architekt Marcin Tomaszewski.

Umiejętne ich połączenie w jednym miejscu spowodowało, że projekt jest spójny. Ciekawy, a przede wszystkim patrząc całościowo - czuć tu powiew Toskanii – dodaje.

Wejście do domu jest możliwe przez nową część, natomiast już od frontu widać praktycznie całą bryłę. Dom ma kształt litery U, a więc funkcje są odpowiednio rozlokowane – tak, aby wzajemnie się przenikały. Warto zauważyć, że na terenie architekt wraz z inwestorami zachowali stare nasadzenia, w tym drzewa.

Autentyczność materiałów i detali

Kiedy przejdziemy na tył domu – od strony ogrodu widzimy jak jedna bryła jest cofnięta, względem drugiej a ta ostatnia tworzy pewnego rodzaju klamrę spinająca, na co na pewno wpływ ma zaprojektowana elewacja.

W tym projekcie nie było miejsca na sztuczność i pozory. Corten, drewno, beton - wszystkie wykorzystane materiały są autentyczne i prawdziwe! Dlatego elewacja tak świetnie współgra z otoczeniem - podkreśla Tomaszewski.

Warto zaznaczyć, że architekt zadbał również o to, żeby nic się nie zmarnowało, jeśli chodzi o materiały. Kiedy likwidowane były wieżyczki – dachówka z nich została wykorzystana na wykończenie nowego dachu. Dzięki temu uniknięto problemu – skąd wziąć materiał, który wykorzystano kilka lat temu.

Inwestorzy chętnie oddali w ręce Marcina Tomaszewskiego również doradztwo względem wyposażenia wnętrz. Dzięki temu w gabinecie możemy dostrzec reprodukcję Guernica autorstwa Pablo Picasso. Idealnie wkomponował się w przestrzeń. A wybór nie był przypadkowy – jest to jeden z ulubionych obrazów autorstwa hiszpańskiego artysty a świadczyć może o tym… tatuaż, który zdobi rękę Tomaszewskiego. I tak jak architekt trzymał się autentyczności względem materiałów na zewnątrz, tak był również konsekwentny w środku. Przykład? Stół w jadalni to 100 proc. drewna.

Z tym domem wiąże się również pewna ciekawostka… To jedyny dom w karierze Tomaszewskiego, gdzie podczas budowy nowoczesnej bryły – właściciele mieszkali w „starej” części. Później nastąpiła zamiana i przenieśli się do nowej, kiedy ta stara była remontowana. Wszystko została tak zaplanowane i przygotowane, że mieszkańcy nie odczuli remontu, który trwał ponad 1,5 roku. Dziś ta część domu, która kiedyś pełniła funkcję – dzienną i sypialnianą jest miejscem relaksu – z nowoczesnym SPA i siłownią.