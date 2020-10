Sukces malowany światłem. Królewski ogród w niezwykłej oprawie

To będzie znakomity pretekst do jesiennych i zimowych spacerów w baśniowej scenografii – już 10 października Królewski Ogród Światła rozbłyśnie po raz kolejny, by światłem i muzyką opowiadać dzieje wilanowskiego pałacu. Na zwiedzanie tej unikatowej świetlno-historycznej wystawy Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie zaprasza do końca lutego 2021 roku.

REKLAMA

– Ta wystawa to od kilku lat niebywały sukces muzeum. Ogrody pałacowe w zimowej odsłonie przyciągają tłumy, o co wcześniej trudno było poza letnim sezonem turystycznym. Ekspozycję od jej pierwszej edycji odwiedziło łącznie ponad milion osób. Bardzo duża grupa pochodziła spoza Warszawy – mówi Grzegorz Mazur, kierownik Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i dodaje, że o popularności decydują nietuzinkowy pomysł, rozmach oraz precyzja wykonania i odwołania do historii miejsca.

Stworzenie koncepcji świetlnej wystawy i jej realizacja to wielkie wyzwanie zarówno na poziomie projektowym, jak i produkcyjnym. Projektanci połączyli inspirowany historycznym detalem design z najnowocześniejszymi technologiami, by dzięki temu ożywić elementy z przeszłości i pokazać je współczesnemu odbiorcy w zupełnie nowym świetle.

– Wilanowski projekt jest dla nas zupełnie wyjątkowy. To pierwsza tego typu świetlna wystawa historyczna. Pracowało nad nią ponad sto osób i stworzyliśmy bardzo duży i trudny projekt w oparciu o materiały źródłowe i historyczne, przy wsparciu pracowników merytorycznych muzeum – tłumaczy Michał Kwasieborski Head of Design Multidekor. Światło zostało tutaj wykorzystane nie tylko po to, by podkreślić wyjątkowe piękno architektury pałacu i jego ogrodów. Przy jego pomocy projektanci snują barwną opowieść, podkreślającą monarszą historię miejsca.

Co czeka na gości w pałacowych ogrodach? Do wejścia poprowadzi 75-metrowy świetlisty tunel. W ogrodzie północnym, do którego prowadzi efektowna, świetlista brama z dwoma orłami, goście mogą spacerować wzdłuż imponującego bindażu. To tutaj znajduje się też wyjątkowa fontanna i kandelabry. Całość rozświetlona ciepłym światłem i chłodnymi błyskami daje niepowtarzalną scenerię do zdjęć.

Centralną częścią Królewskiego Ogrodu Światła jest ogród wschodni z herbami Jana III Sobieskiego i misternie zdobionymi pawilonami, do których można wejść, by podziwiać ich konstrukcję. Pośrodku tej części tarasu znajdują się 24 świetlne drzewka pomarańczowe, podobne do tych, które rosły w królewskiej oranżerii kilka wieków temu.

Nowością zaprojektowaną w prawdziwie królewskim stylu jest karuzela, mieniąca się setkami ciepłych świateł, ożywionych chłodnymi błyskami, która znakomicie dopełnią tegoroczną edycję Królewskiego Ogrodu Światła. Została zaprojektowana tak, by w jesienno-zimowe wieczory lśniła delikatnie nawet, kiedy nie pracuje. Z kolei w chwili, gdy ręcznie wprawi się ją w ruch – rozbłyśnie mocniej, dzięki ponad 25 000 diod ekoLED. To oznacza, że każdy z odwiedzających może rozświetlić część pałacowych ogrodów własnoręcznie. Pałacowa karuzela z siedzeniami w kształcie świetlistych łabędzi stanie się urzekającą scenografią dla niezwykłych zimowych ujęć.