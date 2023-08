Sukces polskich architektów. Ich koncepcję wyróżniono obok takich sław jak Zaha Hadid Architects

Architekci z warszawskiej pracowni Unism zostali wyróżnieni obok takich sław światowej architektury jak Zaha Hadid Architects w konkursie na projekt nowego centrum kultury w Tartu.

Centrum Kultury wg. koncepcji polskiego studia łączy skandynawski minimalizm i wykorzystanie ekologicznych materiałów, nie rezygnując przy tym z rozwiązań, które w oryginalny sposób wykorzystują histroryczne i współczesne formy i funkcje.

Unism (które współpracowało przy tym projekcie z koreańskim Narrative Architects) jest jedyną polską pracownią, która dotarła do finału.

Jak mogłoby wyglądać odmienione śródmieście estońskiego Tartu? Swoją odpowiedź pokazała polska pracownia Unism, a jej projekt wpadł w oko skandynawskim architektom, którzy przyznali mu wyróżnienie w konkursie na projekt nowego centrum kultury w Tartu.

Projekt budynku z jednej strony otwartego na rzekę, z drugiej zaś współgrającego z sąsiedztwem staromiejskich budynków został doceniony za „wyrazisty koncept, który wyróżnia się na tle innych projektów sylwetką nawiązującą do panoramy staromiejskich dachów”. Centrum Kultury w planach polskiego studia łączy skandynawski minimalizm i wykorzystanie ekologicznych materiałów, nie rezygnując przy tym z rozwiązań, które w oryginalny sposób wykorzystują histroryczne i współczesne formy i funkcje.

Koncepcja warszawskiej pracowni Unism (we współprace z Narrative Architects z Korei Południowej) w konkursie na projekt nowego centrum kultury w Tartu w Estonii, fot. mat. prasowe

Spośród 107 zespołów warszawski Unism zajął 4. miejsce, prawie sięgając po zwycięstwo w konkursie głównym i otrzymując wyróżnienie. Wśród zgłoszonych prac znalazły się projekty renomowanych firm, takich jak Zaha Hadid Architects czy ALA Architects z Helsinek. Warszawskie biuro Unism (które współpracowało przy tym projekcie z koreańskim Narrative Architects) jest jedyną polską pracownią, która dotarła do finału.

Więcej niż tylko budynek

Centrum kulturalne w Tartu ma być czymś więcej niż tylko budynkiem: to wizja stworzenia zrównoważonego i innowacyjnego centrum, które szanuje bogaty historyczny kontekst miejsca. Dziś istniejący tu park stanowi wyrwę w tkance starego miasta – jednak nie zawsze tak było. Kiedyś nabrzeże było tętniącym życiem targowiskiem splatającym się z bulwarami miasta.

Koncepcja warszawskiej pracowni Unism w konkursie na projekt nowego centrum kultury w Tartu w Estonii, fot. mat. prasowe

Wyobraziliśmy sobie budynek, który może pomóc przywrócić dawny blask bulwarom i przywrócić życie nabrzeżu, jednocześnie wpisując się w nowoczesne i ekologiczne zasady projektowania. Centrum Kultury może być nie tylko magnesem na turystów i wielofunkcyjną instytucją odpowiadającą na potrzeby mieszkańców miasta. Może także, jak pokazujemy, przywrócić historię i dziedzictwo konkretnego miejsca w ubranistycznej tkance miasta – przywracając dawne ciągi komunikacyjne, odtwarzając znane z historii ulice nad brzegiem i organiczne połączenie handlowego i kulturalnego centrum z istotną dla życia każdego historycznego europejskiego miasta rzeką. Jak niegdyś: integrującą handel, transport i wymianę kulturalną – tłumaczy Konrad Weka, jeden z autorów projektu.

Hołdem oddanym istniejącemu kontekstowi i historii otaczającego obszaru było wprowadzenie dziedzińca do formy budynku. W ten sposób architekci przywołali tradycję europejskiej architektury, gdzie centralne dziedzińce były miejscami spotkań, pełniły funkcję źródła naturalnego światła i świeżego powietrza dla wewnętrznych przestrzeni. W nowym projekcie, mimo ograniczonej powierzchni parku, dziedziniec został wzbogacony o nowe, różnorodne gatunki drzew i roślin, tworząc bujną różnorodność biologiczną.

Wewnętrzny park i przestrzeń do życia publicznego

Na parterze, gdzie toczy się prawdziwe życie społeczności, znajdują się liczne wejścia, centralny dziedziniec i wewnętrzne atrium, które stanowi bramę do podziemnego muzeum. Wewnętrzny park oferuje spokojną przestrzeń do wypoczynku, a otwarte części parteru na nabrzeże rzeki tworzą dynamiczne miejsce publiczne, gdzie ludzie mogą się spotkać i cieszyć otaczającym światem.

Budynek składa się z trzech poziomów, z kondygnacją podziemną, do której można dotrzeć schodami z zagłębionego dziedzińca lub holu budynku. Na piwnicznym poziomie znajdują się przestrzenie, które nie wymagają światła dziennego, takie jak muzeum i centrum wydarzeń. Parter to publiczna przestrzeń, podzielona na różne obszary – w tym biura, kino, punkty gastronomiczne i główny hol, otwierający się na nabrzeże rzeki. Biblioteka mieści się na wyższym poziomie.

Z szacunkiem dla historycznego dziedzictwa

W projekcie nie zabrakło zieleni. Koncepcja zakładała przekształcenie istniejącej drogi w zielony korytarz, łączący dwa parki, a także przywrócenie historycznego przejazdu i wytyczenie nowej ścieżki dla pieszych szlakiem dawnej ulicy. Przedłużenie tego historycznego przejścia aż do nabrzeża zaowocowałoby powstaniem promenady, która stałaby się sercem miejskiego planowania.

Głównym celem projektu jest ochrona dziedzictwa architektury historycznej miasta Tartu. Budynek idealnie wpisuje się w linie historycznych alei Vabaduse i ulicy Kauba, starannie odtwarzając ducha i charakter starej dzielnicy miasta. Jego forma i struktura są tak zharmonizowane z otaczającą siatką miejską, że centrum kulturalne staje się naturalną, integralną częścią społeczności.

Łącząc te historyczne aspekty z ekologicznym wymiarem projektowania, sięgneliśmy po drewno, zarówno jako materiał estetyczny, jak i budowlany. Zaś dach swoją charakterystyczną linią nie tylko odzwierciedla panoramę środmiejskich domów i kamienic, ale także tworzy idealne warunki pod optymalne nasłonecznienie i maksymalną produkcję energii uzyskanej z paneli słonecznych – mówi Konrad Weka.

Z naciskiem na zrównoważony rozwój

Zieleń i energia słoneczna to nie jedyne co nadaje koncepcji Unism i Narratice Architects zrównoważony charakter. W projekcie zastosowano drewno CLT jako materiał estetyczny i budowlany. Nachylone dachy wykonane są z lekkich, elastycznych belek klejonych (glulam), które nadają im różne kształty i rozmiary. Pionowe słupy i ściany wewnętrzne wykonano z drewna klejonego warstwowo (CLT), co zapewnia trwałość, wszechstronność oraz zmniejsza ślad węglowy tego miejsca, tworząc przyjazną atmosferę dla odwiedzających.

Dachy budynku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać energię słoneczną przez cały dzień i w każdej porze roku. Geometryczne dachy dwuspadowe są idealne dla paneli słonecznych, a kąt nachylenia 30 stopni maksymalizuje produkcję energii.

Projekt centrum kulturalnego w Tartu to ożywione, innowacyjne i ekologiczne miejsce, które nie tylko zachowuje ducha historii miasta, ale również wpisuje się w przyszłość, tworząc przestrzeń, w której wspólnota może się rozwijać i czerpać radość z otaczającego świata.