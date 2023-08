Św. Marcin w Poznaniu: rusza ostatni etap prac przy nawierzchni

Od środy, 2 sierpnia, do soboty zmieni się organizacja ruchu na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Prace nawierzchniowe będą prowadzone na wyłączonej z ruchu północnej jezdni tej ulicy, między al. Niepodległości a mostem Uniwersyteckim. To już ostatnia prosta do zakończenia prac zaplanowanych w tym zakresie Programu Centrum.

Trwa ostatni etap prac nawierzchniowych na ul. Św. Marcin i al. Niepodległości w Poznaniu.

Niebawem kierowcy, którzy już teraz poruszają się jezdnią o docelowej nawierzchni na fragmentach zmodernizowanych ulic, nowy dywanik asfaltowy będą mieli do dyspozycji na całej ich długości.

Odcinki jezdni ul. Św. Marcin i al. Niepodległości już w ubiegłym tygodniu były pokrywane finalną warstwą asfaltu. Prace toczyły się na jezdni południowej ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości i nadal prowadzone są na wschodniej jezdni al. Niepodległości oraz na ul. Św. Marcin między al. Niepodległości a ul. Kościuszki. W ich efekcie kierowcy poruszają się już jezdnią o docelowej nawierzchni na dopuszczonych do ruchu fragmentach ulic.

Jeśli planów nie pokrzyżują opady atmosferyczne, od środy do soboty (od 2 do 5 sierpnia) prace nawierzchniowe będą prowadzone na wyłączonej z ruchu północnej jezdni ul. Św. Marcin (czyli w kierunku ronda Kaponiera) na odcinku między al. Niepodległości a mostem Uniwersyteckim. Nie będzie więc możliwości wjazdu w ul. Wieniawskiego. Zmiany w organizacji ruchu na czas prowadzenia prac obejmą również al. Niepodległości. Nieprzejezdna będzie zachodnia jezdnia tej ulicy po obu stronach skrzyżowania z ul. Św. Marcin - przy pl. Mickiewicza i parku Maciejewskiego. Ruch na objętym pracami odcinku al. Niepodległości odbywać się będzie dwukierunkowo jezdnią wschodnią. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w tym czasie będzie wyłączona. Kierowcy powinni przestrzegać oznakowania poziomego i pionowego i zachować ostrożność w rejonie trwających prac.

Ze zmodernizowanej trasy tramwajowej pasażerowie korzystają już od połowy maja. Nowe torowisko daje tramwajom jadącym ul. Towarową możliwość skrętu w prawo, w ul. Święty Marcin. W związku z tym przesunięto lokalizację przystanków na ul. Towarowej. Na wysokości CK Zamek powstał nowy przystanek dla pasażerów poruszających się w kierunku ronda Kaponiera.

Po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu kierowcy na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki będą korzystali z układu dwujezdniowego, mającego po dwa pasy ruchu ogólnego w każdym kierunku. Na obu jezdniach dodatkowo wydzielony będzie pas dla rowerzystów. Od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku ul. Gwarnej liczba pasów ruchu ul. Święty Marcin będzie ograniczona do jednego w każdym kierunku. Po obu stronach usytuowane będą wydzielone miejsca parkingowe, równoległe do jezdni, oraz chodniki.

Na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Kościuszki wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych na każdym wlocie, przy czym przejście na zachodnim wlocie ul. Św. Marcin będzie wyniesione. Pieszym i rowerzystom zostanie udostępnione nowe przejście przez ul. Św. Marcin, łączące ruch pieszy i rowerowy między Akademią Muzyczną a pl. Mickiewicza. Rowerzyści będą mogli również korzystać z nowej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej przy Auli Uniwersyteckiej i Collegium Iuridicum.