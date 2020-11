Świat Cyberpunka wkracza na warszawskie ulice

Mural nawiązujący do jednej z najbardziej wyczekiwanych gier roku pojawił się w Warszawie. Good Looking Studio we współpracy z CD Projekt stworzyli niemal na wprost „Złotych Tarasów” malowidło przedstawiające jednego z głównych bohaterów gry polskiej firmy. Do realizacji kolejnego muralu, który powstanie przy Brackiej 25 w Warszawie, zaproszono fanów. Do 23 listopada można przesyłać swoje prace, przedstawiające partnera akcji - Play, w świecie Cyberpunka.

REKLAMA

Premiera kolejnego blockbustera CD Projekt została ponownie odroczona, ale zanosi na to, że w końcu się doczekamy. Jednym z elementów szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej gry jest konkurs, w efekcie którego na Brackiej 25 w Warszawie powstanie mural z najlepszym fanartem związanym z Cyberpunkiem.

Niecałe dwa tygodnie temu graczy na całym świecie zelektryzowała wiadomość o kolejnym przesunięciu terminu premiery gry „Cyberpunk 2077”, produkowanej przez polskie studio CD Projekt Red. Gra powstaje od ośmiu lat, a przynajmniej tak można sądzić na podstawie jej pierwszych zapowiedzi, które pojawiły się maju 2012 r. Wówczas największy polski developer był jeszcze zajęty produkcją trzeciej odsłony gier o Wiedźminie, więc początkowo nie mógł rzucić wszystkich sił na ten odcinek frontu. Od tego czasu jednak kurz po bitwie w Kaer Morhen dawno opadł, „Wiedźmin 3: Dziki Gon” sprzedał się w niemal 30 milionach kopii, zaś „Cyberpunk 2077” stał się flagowym produktem firmy.

W czerwcu tego roku zaproszeni przez CD Projekt Red dziennikarze i influencerzy mieli okazję spędzić trochę czasu w Night City, czyli mieście przyszłości, w którym rozgrywa się akcja gry. Choć testerzy wskazywali wówczas na dużą liczbę problemów do rozwiązania, to przeważały głosy, że „Cyberpunk 2077” jest prawdopodobnie najambitniejszym projektem w historii gier wideo typu RPG. Chwalono przede wszystkim rozbudowany kreator postaci, zarówno w zakresie wyglądu fizycznego, jak i cech charakteru. Pięć kategorii rozwoju i ogromna ilość związanych z nimi umiejętności – zarówno aktywnych, jak i pasywnych – spowodują, że drzewko rozwoju naszej postaci będzie mieć unikalny kształt.

We wrześniu tego roku prezes CD Projekt Red, Adam Kiciński powiedział, że „Cyberpunk 2077” osiągnął w przedsprzedaży wynik wyższy, niż „Wiedźmin 3” w analogicznym okresie przed premierą. Trudno się więc dziwić, że oczekiwania wobec tego tytułu są ogromne. Podkręca je także szeroko zakrojona kampania reklamowa, obejmująca m. in.: internet, telewizję, radio, kino i prasę. Od kilku tygodni po Londynie jeżdżą charakterystyczne, dwupiętrowe autobusy wyklejone grafiką z gry.

Kreatywnej promocji, na miarę Cyberpunka, nie zabrakło także na naszym rodzimym rynku. CD Projekt zdecydował się na współpracę z warszawskim Good Looking Studio, specjalistami od ręcznie malowanych murali. Pierwszy wielkoformatowy obraz powstał kilka dni temu, niemal na wprost „Złotych Tarasów” w Warszawie. Niezwykłe malowidło przedstawia „V”, czyli jednego z głównych bohaterów; tytułowych cyberpunków, zcyborgizowanych ulicznych wojowników.

Do realizacji kolejnego muralu, który Good Looking Studio stworzy przy Brackiej 25 w Warszawie, zaproszono fanów. Do 23 listopada można przesyłać swoje prace, przedstawiające partnera akcji - Play, w świecie Cyberpunka. Zwycięski fanart będzie można podziwiać do końca roku.