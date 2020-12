Świąteczna atmosfera w Elektrowni Powiśle

Powstała w wyniku rewitalizacji zabytkowego obiektu przemysłowego z 1904 roku, zaopatrującego w energię m.in. Pałac Kultury i Nauki, Elektrownia Powiśle wprawia mieszkańców Warszawy w świąteczną atmosferę. Na budynku i w jego wnętrzach pojawiły się świąteczne iluminacje i ozdoby.

W Elektrowni Powiśle pojawiło się już mnóstwo efektownych i prawdziwie świątecznych ozdób. Od ulicy Zajęczej na tle rozświetlonej elewacji, można podziwiać ponad 13-metrową choinkę. Upamiętnić chwile z najbliższymi można w kilku strefach Instagramowych, m.in. w wielkim świątecznym fotelu, ukrytym w gigantycznym świecącym prezencie. A jeśli ktoś bardzo chciałby zobaczyć Mikołaja, to warto uważnie przyjrzeć się jednemu z kominów widocznych nad fasadą. A co w środku? Setki bombek, girlandy, dużo czerwieni, złota i elf, który zaprasza do środka przez wielkie okno od ulicy Leszczyńskiej.

Otwarta w maju br. Elektrownia Powiśle nie miała łatwego startu. Jej twórcy mocno wierzyli w projekt, który już teraz w pełnej gotowości czeka na klientów poszukujących miejsca do zrobienia przedświątecznych zakupów. Elektrownia Powiśle powstała w wyniku rewitalizacji zabytkowego obiektu przemysłowego z 1904 roku, zaopatrującego w energię m.in. Pałac Kultury i Nauki.

W jej klimatycznych ceglanych murach znajduje się ponad 100 sklepów i restauracji, prężnie działający i modny wśród warszawiaków Food Hall z autorskimi lokalami gastronomicznymi, obecnie serwującymi dania na wynos i w dostawie oraz pierwsza w Polsce strefa Beauty Hall, w której można skorzystać z ponad 300 usług pielęgnacyjnych i relaksacyjnych przez 7 dni w tygodniu. Pomiędzy budynkami Elektrowni znajdują się 3 place, wykorzystywane do organizacji licznych wydarzeń, a przez cały grudzień przygotowane do tego, aby wprowadzić wszystkich odwiedzających w świąteczną atmosferę.