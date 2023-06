Światowy Dzień Architektury: te projekty zdobyły uznanie SARP-u w ostatnich latach

1 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Architektury. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć projekty, które zyskały największe uznanie SARP-u w ostatnich pięciu latach, zdobywając Grand Prix Nagrody Roku SARP.

REKLAMA

Grand Prix Nagrody Roku SARP 2023

W ostatniej edycji plebiscytu Główna Nagroda Roku SARP 2023 powędrowała do zaprojektowanego przez pracownię Szlachcic Architekci Orientarium w łódzkim ZOO, które zdobyło Nagrodę Roku SARP 2023 w kategorii Inny budynek użyteczności publicznej.

Orientarium w Łodzi proj. Szlachcic Architekci, fot. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi

Kompleks zajmuje powierzchnię blisko 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z największych oraz najnowocześniejszych w Europie. Został podzielony na dwie części - ekspozycyjną i konferencyjną, która ma powierzchnię ponad 5 tys. mkw. W strefie oceanicznej znajduje się najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Ma on długość 26 metrów i jest niemal o połowę dłuższy niż tunel w Afrykarium we Wrocławiu. Inwestorem był Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi.

Budynek jest spójny, pomimo ogromnej skali jest pięknie wkomponowany w otoczenie, ma spójną formę całego założenia oraz starannie dobrany detal. Na uznanie zasługuje także multidyscyplinarność inwestycji, która łączy architekturę z biologią i z wykorzystaniem multimediów, co umożliwia odtworzenie niedostępnych ekosystemów, występujących na dnie oceanu, w kominach termalnych lub w ujściu hinduskiej rzeki - czytamy w uzasadnieniu.

Grand Prix Nagrody Roku SARP 2022

W 2022 roku Grand Prix Konkursu Nagroda Roku SARP otrzymały ex equo dwa projekty: Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu spod kreski SLAS Architekci oraz Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach projektu Biura Projektów Lewicki Łatak.

Nowy budynek sali koncertowej w Jastrzębiu-Zdroju reorganizuje i porządkuje istniejącą przestrzeń nadając jej wielowątkowy, publiczny charakter. Mała powierzchnia działki spowodowała lokalizację obiektu bez żadnego buforu zieleni – bezpośrednio przy chodniku dlatego materiał elewacji miał za zadanie nie tylko „błyszczeć” i neutralizować kubaturę obiektu odbiciami otoczenia ale przede wszystkim wytrzymać próbę czasu i być odpornym na wandalizm. Inwestorem była PSM Jastrzębie Zdrój.

Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu, projekt: SLAS Architekci, fot. Jakub Certowicz, Mariusz Komraus

Nagrodę przyznano za konsekwentne rozwiązanie trudnego zadania rozbudowy istniejącego budynku szkoły o salę koncertową wraz z przestrzeniami towarzyszącymi. Powstał wyjątkowo spójny i pragmatyczny obiekt, który umiejętnie wykorzystuje współczesne materiały dla kreacji rozpoznawalnej formy w chaotycznym kontekście sąsiadującej zabudowy. Powściągliwy język zaokrąglonych narożników i połyskującej elewacji w zaskakujący sposób współgra z otoczeniem wchodząc z nim w niebanalną relację – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu SARP.

Kładka w Dobczycach to przykład projektu szanującego walory miejsca, w jakim został zrealizowany. Projekt połączył koronę zapory zbiornika wodnego na Rabie ze Wzgórzem Zamkowym. Obiekt zaczyna się na placu, którym zakończona jest droga na zaporze. Kładkę tworzą dwie części. Część piesza dochodzi do istniejącej ścieżki prowadzącej na wzgórze w niemal poziomej pozycji. Część rowerowa – zaczyna swój przebieg również poziomo, ale później przechodzi w pochyłą powierzchnię. Architektom zależało na harmonijnym wpisaniu kładki w lokalny układ ścieżek. Inwestorem była Gmina Dobczyce.

Chcielibyśmy podkreślić, że w tym projekcie budowa obiektu inżynieryjnego nie tylko jest wkroczeniem w świat architektury i przestrzeni publicznej. Jest też jakże pożądanym w Polsce, dziełem architektów które spaja, integruje, wzbogaca i harmonizuje zastane, zróżnicowane elementy przestrzenne nie rezygnując ze swej własnej integralności i siły wyrazu. Ten poemat linearnej przestrzeni publicznej udowadnia, że nasze środowisko jest zobowiązane do walki z drażniącym od dziesięcioleci chaosem przestrzennym kraju i ma umiejętności by ten chaos swoimi dziełami przezwyciężać – podkreślało w uzasadnieniu jury konkursu.

Grand Prix Nagrody Roku SARP 2021

W edycji 2021 Grand Prix konkursu Nagroda Roku SARP zostało przyznanej warszawskiej inwestycji miex-use Browary Warszawskie.

Zaprojektowane przez pracownię JEMS Architekci Browary Warszawskie to zakrojona na szeroką skalę inwestycja Echo Investment. Na blisko 4,5-hektarowej działce, ulokowanej między ulicami Grzybowską, Wronią i Chłodną w Warszawie, powstały trzy biurowce, pięć budynków mieszkalnych, a miasto dodatkowo zyskało ponad 8 tys. mkw. przestrzeni przeznaczonej na usługi, restauracje i sklepy.

Browary Warszawskie w Warszawie, projekt: JEMS Architekci, fot. mat. Echo Investment

Realizacja Browarów Warszawskich rozpoczęła się w 2016 roku. Niemal pusta działka o powierzchni 4,4 ha stała się pełnoprawnym, żywym fragmentem miasta, z trzema nowoczesnymi biurowcami, pięcioma budynkami mieszkaniowymi i czterema obiektami historycznymi: Warzelnią, piwnicami Leżakowni, Willą Fabrykanta i Laboratorium. Tu, gdzie przed laty warzono najbardziej znane w kraju piwo, powstało świetnie zaprojektowane miejsce, w którym współgrają architektura historyczna i nowoczesna, przestrzenie prywatne i publiczne, zieleń i zabudowania.

Nagrodę przyznano za rozwiązanie spajające teren „Browarów Warszawskich” czyli systemu przestrzeni publicznych wykreowanych jako siatka ulic, w tym historycznego fragmentu ulicy Krochmalnej – ciężko doświadczonej urbanistycznie – pociętej w latach powojennych na kilka nie powiązanych ze sobą fragmentów, a także placów i ogrodów, wkomponowanych w istniejącą tkankę miejską między ulicami Grzybowską i Chłodną. Świetnie wykorzystano jako punkty węzłowe zachowane budynki dawnego Browaru, a wszystkie elementy zostały optymalnie połączone i funkcjonują jako układ wspólny, komplementarny – głosiło uzasadnienie jury konkursu.

Grand Prix Nagrody Roku SARP 2020

Grand Prix konkursu Nagroda Roku SARP 2020 otrzymał projekt Biura Projektów Lewicki Łatak i ART FM - nowe Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, projekt: Biuro Projektów Lewicki Łatak / ART FM, fot. mat. SARP

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie to inwestycja Muzeum Narodowego w Krakowie i Fundacji Książąt Czartoryskich. Projektanci z Biura Projektów Lewicki Łatak powiększyli powierzchnię ekspozycyjną i stworzyli w budynku muzeum przestrzeń publiczną, która jest przyjazna i dostępna osobom niepełnosprawnym. Powstały pod koniec XIX wieku obiekt został wyposażony w nowe instalacje i poddany renowacji. Wszystko to z naciskiem na stworzenie przestrzeni adekwatnej do rangi miejsca i przy pełnej ochronie konserwatorskiem Pałacu. Jury w swoim uzasadnieniu nazwało projekt dziełem kompletnym i ponadczasowym.

Kunszt restauratorski z kunsztem tworzenia współczesnych form i dopełnienie dzieła wykończeniem wnętrz tworzą w Nowym Muzeum Książąt Czartoryskich dzieło kompletne i ponadczasowe - czytamy w uzasadnieniu.

Grand Prix Nagrody Roku SARP 2019

Również w roku 2019 Grand Prix konkursu Nagroda Roku SARP otrzymał projekt Biura Projektów Lewicki Łatak. Tym razem był to budynek Hali stulecia KS Cracovia 1906 Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie. 788 miejsc siedzących oraz płaski dach porośnięty 40 000 tys. rozchodników – tak prezentuje się Hala 100-lecia Cracovii, będąca symbolem krakowskiego klubu sportowego. To także Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz ośrodek przygotowań paraolimpijczyków i miejsce rozgrywek lokalnych klubów sportowych. Obiekt pełni również funkcje publiczne, a to dzięki sali wielofunkcyjnej oraz części hotelowej. Budynek powstał na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Hali KS Cracovia 1906 Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie, projekt: Biuro Projektów Lewicki Łatak, fot. mat. Skanska

Budynek o horyzontalnej bryle jest kontynuacją topograficznej rzeźby terenu. Obiekt został zintegrowany z otoczeniem poprzez stworzenie wału, na którego szczycie zaprojektowano pochylnię prowadzącą na dach. Wysokość budynku wynosi 16,48 m. Elewację pokrywają głównie panele z blachy Cor-Ten – stali o specjalnym składzie chemicznym zapewniającym odporność na korozję i charakterystyczne rdzawe zabarwienie. Główną część obiektu stanowi sala gier o wymiarach 44 x 26 m, umożliwiająca rozgrywanie meczów większości dyscyplin halowych.