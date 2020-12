Symboliczna wiecha na terminalu w Gdańsku

Na placu budowy nowej części terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy zawieszono tradycyjną wiechę. Mimo trudnego okresu zaplanowane prace inwestycyjne trwają.

Jak podaje portal gdynia.pl na powstającym pirsie zachodnim pomorskiego lotniska zawisła tradycyjna wiecha. To znak, że obiekt osiągnął już swoją wysokość i obecnie wykonywane są prace związane z pokryciem dachowym. Zgodnie z planem w najbliższych tygodniach rozpoczną się roboty wykończeniowe, w tym prace fasadowe. Denotowana jest także ściana obecnego terminalu pasażerskiego w miejscu, w którym zostanie on połączony z nowym pirsem. W ramach inwestycji sporo zmian zachodzi także w już istniejącym terminalu pasażerskim. Trwa m.in. przebudowa systemu bagażowego.

Cała inwestycja polega na przedłużeniu już istniejącego terminalu pasażerskiego T2 i zgodnie z planem zakończyć się ma w czwartym kwartale 2021 roku.

- Nasze miasta i nasz region będą się rozwijać bez względu na to, kiedy zakończy się pandemia koronawirusa. Konieczna jest infrastruktura przygotowana do obsługi tych rosnących i rozwijających się miast. Taką infrastrukturą jest lotnisko, a najważniejsze w nim miejsce to terminal, w którym będą obsługiwani pasażerowie – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.