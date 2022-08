Szczecin w budowie: na te inwestycje czekamy!

Szczecin w tym roku doczekał się zakończenia trwającej ponad dekadę budowy wieżowca Hanza Tower, do użytku latem został oddany wyczekiwany Teatr Letni, ale w mieście wciąż trwa wiele inwestycji, a planowane są kolejne. Sprawdzamy jakie!

Fabryka Wody

11 października 2019 roku miasto Szczecin podpisało umowę z firmą Alstal Grupa Budowlana na wybudowanie Fabryki Wody. Projekt inwestycji wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Ta ogromna inwestycja realizowana jest w ścisłym centrum miasta, a jej wartość opiewa na kwotę ok. 350 mln zł.

Fabryka Wody w Szczecinie, fot. mat. prasowe Alstal Grupa Budowlana

W trzykondygnacyjnym budynku aquaparku znajdzie się m.in. 17 basenów, 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra, a także jedna z największych w Polsce strefa saun, których w powstającym obiekcie przewidziano aż 16.

W budynku Edukatorium znajdą się wystawy poświęcone wodzie, jej znaczeniu, roli i wpływie na nasze życie i cywilizację. Przez środek obiektu przepływać będzie rzeka, tworząca wodną kaskadę, a oba budynki zostaną połączone łącznikiem. Ofertę sportową Fabryki Wody uzupełni strefa z kręgielnią, stołami bilardowymi, ścianką wspinaczkową, siłownią oraz kortami do squasha. Na terenie obiektu zlokalizowane zostanie także lodowisko i amfiteatr.

Z dnia na dzień, przybywa co raz więcej wyposażenia Fabryki Wody. Nowe elementy basenów pojawiają się w strefie zewnętrznej, prace wykończeniowe toczą się w saunarium, montowana jest także ścianka wspinaczkowa. Na budynku Aquaparkowym krzątają się pracownicy budowlani. Trwa układanie płytek gresowych i tynków. Wiele dzieje się również w części zewnętrznej. Zakończono podbudowy pod rafting, zabetonowano płytę wodnego placu zabaw i zainstalowano na nim zabawki.

Prace mają się zakończyć w 2022 r.

Przebudowa Teatru Polskiego

Nowy Teatr Polski w Szczecinie to prawdziwa perełka projektowa autorstwa Atelier Loegler Architekci z Krakowa. Pomieści on trzy nowoczesne sceny dramatyczne jakich w Szczecinie nigdy nie było: Sale Główną wraz zapleczem scenicznym i aktorskim, najbardziej efektowną Salę Szekspirowską z ruchomą podłogą, pozwalającą modułowo aranżować scenę, oraz Salę Wielofunkcyjną, z której będzie dostęp do Tarasu Zewnętrznego.

Teatr Polski w Szczecinie, fot. mat. prasowe Budimex

Rozbudowa Teatru ruszyła w kwietniu 2020 r. Inwestorem jest Teatr Polski w Szczecinie, wykonawcą projektu Budimex S.A. W sfinansowaniu projektu pomogą środki unijne i z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt to ponad 200 mln zł. W ramach rozbudowy powstanie zupełnie nowa część kompleksu teatralnego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rewitalizacja zabytkowego obiektu, jego gruntowna przebudowa i rozbudowa, zakończy się w tym roku. Pierwsze spektakle zaplanowano na 2023. Wówczas Filharmonia Szczecińska zyska godnego konkurenta.

Morskie Centrum Nauki

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha na szczecińskiej Łasztowni to sztandarowa inwestycja urzędu marszałkowskiego. Prace budowlane już się zakończyły, a obecnie odbywa się instalacja wystawy stałej wraz z wnętrzami planetarium, co - jak się dowiedzieliśmy - może potrwać blisko rok.

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha, fot. mat. prasowe Morskie Centrum Nauki

Centrum jako instytucja zostało powołane w 2017 roku, a jego budowa rozpoczęła się w 2019 roku. Budynek ma trzy piętra i powierzchnię 10 tys. mkw. Centrum mieści w sobie pracownie biologiczno-chemiczną, fizyczno-mechatroniczną i modelarnię oraz planetarium. Do dyspozycji odwiedzających będzie także ogólnodostępny taras na dachu gmachu.

Za projekt odpowiada pracownia Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci.

Stara Drukarnia

U zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie stoi budynek powstały w 1900 roku. Jego 120 letnia historia pełna jest wzlotów i upadków. Początkowo w kamienicy o pięknej fasadzie znajdował się dom towarowy, po latach jego miejsce zajęła drukarnia, natomiast od 1997 roku budynek stał opustoszały, a po dawnym blasku pozostały tylko wspomnienia i fotografie.

Stara Drukarnia, fot. mat. prasowe Tremend

Nowy właściciel obiektu planuje stworzyć tam centrum konferencyjno-weselno-hotelowe o wysokim standardzie, a rewitalizację kamienicy powierzył pracowni Tremend. Architekci mają tu podwójne zadanie, bowiem projekt obejmuje gruntowną rewitalizację zarówno bryły budynku, jak i jego wnętrz. Usunięta zostanie najwyższa kondygnacja kamienicy, którą dobudowano w okresie powojennym, by wytrzymała drukarskie maszyny. Zastąpią ją dwa dodatkowe poziomy. Ich nowa, stalowa konstrukcja będzie wizualnie lekka, a przeszklenia sprawią, że zintegruje się z zabytkową bryłą.

Dodatkowo renowacji zostaną poddane elewacje, a wnętrza zyskają nowe funkcje i wystrój. Zaprojektowana przez pracownię Tremend rewitalizacja kamienicy ma na celu przywrócić jej dawny blask.

Finał prac przewidziano na rok 2023.

Rewitalizacja Kępy Parnickiej

Kępa Parnicka w ścisłym centrum Szczecina może zamienić się w wizytówkę miasta, stając się tętniącą życiem dzielnicą z nowoczesną architekturą, bulwarem i mariną.

Sedina Apartments, fot. mat. prasowe Budnex

Sedina Apartamenty to pierwszy etap dużego założenia urbanistycznego, który na przeszło 5 ha działce położonej na Kępie Parnickiej planuje gorzowski Budnex. Za koncepcję i projekt inwestycji odpowiada biuro architektoniczne FBA Szczecin.

Jak podkreśla deweloper, Sedina Apartamenty to nowe otwarcie tej części miasta. Projektowane budynki od czwartej kondygnacji będą kaskadowo wycofane względem rzeki, dzięki czemu mieszkania na wyższych kondygnacjach zyskają duże, przestronne tarasy i balkony. Taki projekt sprawia również, że same budynki nabierają lekkości, a architektoniczne detale nawiązujące do motywu żagli podkreślają oryginalny charakter samego projektu.

W pierwszej fazie inwestycji powstanie dziewięciokondygnacyjny budynek z lokalami usługowymi w parterze od strony bulwaru. Na wyższych kondygnacjach przewidziane jest miejsce pod aparthotel oraz lokale mieszkalne.

Mieszkania na terenie dawnego dworca towarowego Pomorzany

Około 800 mieszkań w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego powstanie przy ul. Starkiewicza na obszarze dawnego dworca towarowego Pomorzany w Szczecinie. Inwestycja zostanie zrealizowana na niemal sześciohektarowym obszarze szczecińskiego Śródmieścia w odległości około 2 kilometrów od ścisłego centrum miasta. Zgodnie z wstępnymi założeniami, osiedle będzie składało się z 9 budynków z mieszkaniami na wynajem, a także z części rekreacyjno- usługowej. Na obszarze inwestycji znajduje się wiata peronowa oraz dawne budynki magazynowe ujęte w ewidencji zabytków, które zostaną zaadaptowane do współczesnych funkcji.

– Obecnie dokonujemy rozbiórek istniejących budynków, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz zabezpieczamy obiekty objęte opieką konserwatorską. Jesteśmy w trakcie wyboru pracowni architektonicznej i zakładamy, że prace projektowe ruszą jeszcze w tym roku. Ze względu na charakter tego terenu wszelkie działania są konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie – informuje PFR Nieruchomości.

Osiedle przy ul. Starkiewicza będzie kolejnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy PFR Nieruchomości z PKP S.A. W 2021 zawiązano spółkę celową do realizacji około 400 mieszkań przy ulicy Białowieskiej we Wrocławiu. Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni projektantów osiedla. Osiedle przy ul. Starkiewicza będzie pierwszą inwestycją PFR Nieruchomości na terenie Szczecina, ale drugą w województwie. W zachodniopomorskim Sianowie trwa budowa 168 mieszkań.

Kwartał 36

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje w śródmieściu projekt Kwartał 36. Inwestycja dotyczy obszaru ograniczonego ulicami Andrzeja Małkowskiego, księcia Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi. Wewnątrz Kwartału 36 powstanie m.in. nowy budynek z trzydziestoma mieszkaniami.

Kwartał 36, fot. mat. TBS Szczecin

Z kolei w centralnej części kwartału zaplanowany został główny plac publiczny, który ozdobi mini amfiteatr i fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią. Z placu będzie można przemieszczać się w stronę wszystkich podwórek w tym kwartale, do każdego budynku oraz do świetlicy środowiskowej i żłobka. Przez środek kwartału poprowadzona będzie pergola – zielone zadaszenie, pod którym będzie miejsce spotkań i rekreacji.

W ramach inwestycji przewidziano również ogród społeczny i dwupoziomowy parking, który ma pomieścić 262 samochody. Obecnie prowadzone prace dotyczą właśnie przede wszystkim wspomnianego parkingu.

Projektantem zabudowy wnętrza kwartału nr 36 jest DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj z siedzibą w Szczecinie. Planowany termin zakończenia realizowanych robót budowlanych to I kwartał 2024 roku.

Rozbudowa Baltic Business Park

Baltic Business Park powiększając się o nowy biurowiec, stanie się największym kompleksem biurowym w Szczecinie. Do istniejących budynków powstałych w 2013 roku dołączyć ma kolejny i jednocześnie największy biurowiec.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny rozpocząć się na przełomie 2022 i 2023 roku.

Inwestorem jest JW Consulting, a za koncepcją architektoniczną stoi pracownia TUES.

Baltic Business Park po przebudowie, fot. mat. JW Consulting

Sky Garden

To ma być nowa wizytówka miasta. Dawny budynek TVP w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego przechodzi metamorfozę za sprawą firmy Idea Inwest. Powstają w nim mieszkania z zielonymi tarasami i częścią biurowo-usługową o łącznej powierzchni 14 tys. mkw. Przebudowa dawnego biurowca telewizji jest jedną z większych i najbardziej prestiżowych inwestycji w Szczecinie.

Sky Garden, fot. mat. prasowe Idea Inwest

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Generalnym wykonawcą jest firma Prime Construction. Obecnie na placu budowy odbywa się montaż elewacji.

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego WZ

Przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie powstaje nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego WZ, który niebawem ma dołączyć do już zmodernizowanego gmachu przy ul. Piłsudskiego.

Urząd Marszałkowski WZ, fot. mat. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego WZ

Powstający budynek zaprojektowano jako pasywny i niskoemisyjny. Ma wyróżniać się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię. Obiekt w energię zasilą instalacje fotowoltaiczne na dachu i pompy ciepła; zaplanowano także system odzyskiwania wody deszczowej, która ma być używana do spłukiwania toalet.

Budynek ma mieć certyfikat Passivhaus Institut w Darmstad, a także certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę planowane jest w IV kwartale 2022 r. (obecne zaawansowanie robót szacuje się na 95 procent). Wyposażenie obiektu związane z jego przygotowaniem do użytkowania planowane jest na I kwartał 2023 r.

- Wykonawca niejednokrotnie zgłaszał jednak problemy z dochowaniem terminu spowodowane brakami materiałów lub znacznymi i niepewnymi terminami ich dostaw, a także kłopoty z dostępnością podwykonawców. Są to konsekwencje wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wybuchem wojny w Ukrainie - zaznacza Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego WZ.