Szczeciński szpital stawia na zielona energię. Fotowoltaika na dachu i elewacjach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie został wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która może pokryć nawet 65 proc. chwilowego zapotrzebowania mocy obiektu. Panele fotowoltaiczne pokryły nie tylko dach, ale i elewacje budynku.

Zrealizowana przez ML System instalacja fotowoltaiczna, warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą 6,2 mln zł, rozpoczęła pracę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. Przy optymalnych warunkach pogodowych elektrownia pokrywa ponad 65 proc. chwilowego zapotrzebowania mocy.

- Powstała instalacja składa się z 2116 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 740,6 kWp i sumarycznej powierzchni 4097,6 mkw., obsługiwanych przez 23 falowniki. Moduły zostały zamontowane na dachach i elewacjach budynków szpitala - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

- Instalacja fotowoltaiczna zaczęła już wytwarzać energię elektryczną, która w całości będzie wykorzystywana do pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd. Dzięki temu zaoszczędzimy rocznie minimum 430 tys. zł brutto, przyczyniając się jednocześnie do poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla - komentuje dr n. med. Konrad Jarosz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

Przy optymalnych warunkach pogodowych elektrownia pokrywa ponad 65 proc. chwilowego zapotrzebowania mocy (tj. okres pomiędzy godz. 11:00 i 15:00). W ciągu dnia, kiedy to panele są aktywne (tj. w godz. 05:30 – 20:30) - w okresie od wiosny do jesieni, elektrownia pokrywa ponad 40 proc. zapotrzebowania mocy w ww. przedziale czasowym. Brak aktywności paneli w nocy powoduje, że średniodobowe pokrycie zapotrzebowania mocy wynosi ok. 20-25 proc.