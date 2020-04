Szczecińskie podwórka wypięknieją

Szare podwórka Szczecina wypięknieją. Po raz kolejny mieszkańcy otrzymają od miasta wsparcie finansowe w ramach programów Zielone Podwórka i Zielone Przedogródki przy remoncie terenów wokół swoich budynków - informuje portal szczecin.pl

REKLAMA

W tym roku do realizowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych programów Zielone Podwórka i Zielone Przedogródki Szczecina wpłynęły w sumie 24 wnioski: 16 do programu Zielone Podwórka i 8 do programu Zielone Przedogródki. Do podziału jest milion złotych, po pół miliona na każdy z programów. O tym, która wspólnota mieszkaniowa otrzyma dofinansowanie zdecyduje komisja.

Zielone Podwórka Szczecina to program, który pozwala na zmianę szarych miejskich podwórek w miejsca przyjazne mieszkańcom. Dzięki niemu powstają zielone tereny, place zabaw, miejsca spotkań i odpoczynku. Przez 12 lat trwania programu odebranych zostało już 129 projektów . W ramach programu wspólnoty otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł.

W ramach programu Zielone Przedogródki wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku. Program wystartował w 2015 r. W ciągu czterech lat zrealizowano 57 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok 4 mln zł.