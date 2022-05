Sześć murali na 20-lecie Lidl Polska

Z okazji 20-lecia istnienia sieć Lidl Polska wystartowała ze specjalną, jubileuszową kampanią – „Lidl. 20 lat wszystkiego najlepszego!”. Jednym z nośników kampanii są murale.

Lidl Polska kontynuuje kampanię marketingową, w ramach której sieć świętuje 20-lecie istnienia w Polsce. Jednym z nośników jubileuszowej kampanii są murale, których sieć przygotuje aż 6.

Murale zlokalizowane będą w kilku największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdyni. Murale wykonała Grupa RW – MalujemyMurale.pl, a do ich namalowania zostały wykorzystane ekologiczne farby antysmogowe.

Firma przygotuje aż sześć murali, które zlokalizowane będą w największych miastach w Polsce: w Warszawie (przy metrze Politechnika, ul. Waryńskiego 3), Krakowie (przy ul. Karmelickiej 28), Wrocławiu (skrzyżowanie ulicy Dubois z Pomorską), Poznaniu (ul. Półwiejska 4 oraz przy zbiegu ulic Bukowskiej i Zeylanda przy Międzynarodowych Targach Poznańskich) oraz w Gdyni (przy zbiegu ulicy Władysława IV oraz alei Piłsudskiego).

– Z okazji 20-lecia istnienia naszej sieci w Polsce postanowiliśmy wykorzystać nowy kanał komunikacji z klientami – mural. To format, który od kilku lat stale zyskuje na popularności, zdobiąc ściany budynków w naszych miastach. Zadbaliśmy o to, aby nasza kreacja graficzna była estetyczna i podkreślała wartości oraz symbole, które kojarzą się z Lidl Polska. Niewątpliwą zaletą naszych murali jest ich funkcja ekologiczna – dzięki użytym farbom antysmogowym redukowane są zanieczyszczenia obecne w powietrzu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.