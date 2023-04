Szklane projekty pracowni Tremend

"Szklane domy" - w przedwiośniu Żeromskiego były utopijną wizją Polski, symbolem równości i dobrobytu po odzyskaniu przez kraj niepodległości. Dziś szkło w architekturze jest powszechnie wykorzystywane, nadaje bryle lekkości i nowoczesności. W swoich projektach chętnie sięgają po nie architekci pracowni Tremend, wykorzystując tworzywo zarówno jako materiał na ściany, jak i dachy.

REKLAMA

Szkło można wykorzystać na wiele sposobów - jako materiał wykończeniowy, dekoracyjny, a także wytwarzać z niego meble czy elementy małej architektury.

Przy swojej całej doskonałości, to tworzywo niezwykle wymagające i trzeba umieć odpowiednio je zastosować.

Magdalena Federowicz - Boule z Tremend: "Szkło jest materiałem niezwykle wdzięcznym, uwielbiam mnogość możliwości wykorzystania go w architekturze. Ma swoją strukturę, przezroczystość, pozwala nam, architektom, pracować ze światłem, daje niezwykle wiele możliwości".

Dzięki swojej przezroczystości szkło jest doskonałym materiałem, pozwalającym zatrzeć granice między wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Kto nie chciałby przenieść otaczającej nas przyrody do środka i cieszyć się jej urokami w cieple i zaciszu.

Architekci Tremend wykorzystali te właściwości szkła w projekcie budynku Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Podwójna forma „pudełka w pudełku” pozwoliła zmieścić jedną bryłę z betonową ścianą absorbującą ciepło w drugiej, szklanej części będącej zewnętrznymi ścianami dworca. Rozwiązanie to pozwoliło na realną oszczędność energetyczną, ponieważ ogrzewana jest tylko środkowa, mniejsza część.

Architekci Tremend wykorzystali te właściwości szkła w projekcie budynku Dworca Metropolitalnego w Lublinie, fot. Tremend

Szklana konstrukcja pozwala na wgląd na przestrzał w dzień i w nocy, dyskretnie organizuje wnętrze, ochrania je termicznie i akustycznie. Duże przezroczyste elewacje odbijają unikalne struktury stalowych słupów zewnętrznych, ludzi, zieleni oraz grę świateł w otoczeniu. Szklane ściany pozwalają na przenikanie otoczenia do środka dworca i odwrotnie. Na dachu budynku znajdują się dwie szklane kostki - wyjścia z klatek schodowych, prowadzące wprost do podniebnego ogrodu.

Przy tworzeniu szklanych przegród, jak w przypadku lublińskiego dworca, musieliśmy uważać, by wnętrze za bardzo nie nagrzewało się latem, a zimą nie wychładzało. Zastosowaliśmy szkło z technologią MicroShade, zaprojektowaliśmy też naturalne systemy wentylacji - podkreśla architekt Magdalena Federowicz – Boule.

Ściany kurtynowe będące jedynie cienką, przezroczystą granicą między światem zewnętrznym a wewnętrznym zobaczymy również w projektach hotelowych pracowni Tremend. W hotelu Crowne Plaza Warsaw – The HUB pozwalają na przenikanie światów w hotelowym lobby i restauracji, jak i Skybarze, gdzie pełnią również funkcję podniebnej balustrady. W hotelu w Dźwirzynie szklana ściana w lobby łączy gości z sąsiadującym sosnowym lasem, a w hotelu Horizon jest ogromnym oknem na świat.

Horizon Piechowice, fot. Tremend

Szklane dachy

Szkło to nie tylko ściany – odpowiednio dobrany materiał może służyć również jako pokrycia dachowe. Takie rozwiązania architekci Tremend zastosowali na towarzyszących dworcowi w Lublinie rozległych wiatach przystankowych. To są fotowoltaiczne szklane dachy, które produkują energię, a dzięki przezroczystości nie zabierają światła dziennego.

Dworzec Łódź Fabryczna, fot. Tremend

Prawdziwie spektakularny szklany dach przykrywa również Dworzec Łódź Fabryczna projektu Tremend. Konstrukcja daje wewnątrz wrażenie, że rzeczywiście „sky is the limit”.

Zastosowanie szkła na dachu jest bardzo trudne technicznie, ponieważ pochłania ono ogromne ilości energii, należy obliczyć obciążenia, punkt rosy, żeby zapobiec skraplaniu, zaprojektować wentylacje - dodaje architektka i współwłaścicielka Tremend.

Dzięki specjalnym wyliczeniom i symulacjom systemów wentylacyjnych architekci Tremend stworzyli niezwykły, szklany dach zachwycający kształtem i formą. Połączenie zabytkowej fasady dworca z nowoczesnością dało spektakularny efekt.

Szkło zdobi

Projektanci Tremend chętnie sięgają po szkło również jako element dekoracyjny. Wykonane z tego surowca lampy odnajdziemy w hotelowym lobby w AC Hotel by Marriott Krakow, gdzie gości zachwyca szklany żyrandol projektu Baranska Design przywołujący na myśl spadające liście.

Mercure Szklarska Poreba lobby, fot. Tremend

W hotelu Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection wykonane w tej samej pracowni szklane lampy nawiązują do znajdowanych na plaży bursztynów, dekoracje pojawiają się również na obrazach. Historię produkcji i wytwarzania szklanych przedmiotów architekci pokazują we wnętrzach hotelu Mercure Szklarska Poręba, gdzie inspiracją do zaprojektowanych przestrzeni były sąsiadujące huty szkła.