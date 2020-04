Szklarnia zainspirowana... prawami dziedziczenia Mendla. To projekt Chybik + Kristof

W samym centrum Brna, w zabytkowym opactwie Św. Tomasza, gdzie swoje badania przeprowadzał Gregor Mendel powstanie szklarnia zainspirowana stojącym tam niegdyś obiektem, a także... rysunkami i pracami naukowca. Za projektem stoją Chybik + Kristof.

Studio Chybik + Kristof Architects & Urban Designers pokazało swój najnowszy projekt, który jest wariacją nt. historycznej XIX-wiecznej szklarni zlokalizowanej w opactwie Św. Tomasza w Brnie, gdzie Gregor Mendel przeprowadzał swoje eksperymenty, dające podwaliny współczesnej genetyce.

Szklarnia została niemal całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi przez burzę, która nawiedziła to miejsce w latach 70. XIX wieku, pozostawiając jedynie fundamenty. To właśnie one posłużyły za punkt wyjściowy dla projektu czeskich architektów, którzy postanowili przywrócić do życia nieistniejącą budowlę z okazji przypadającej na rok 2022 rocznicy narodzin naukowca.

Czerpiąc z historii, spuścizny naukowej i materiałów archiwalnych, a także w oparciu o oryginalny plan terenu, Chybik + Kristof stworzyli projekt nawiązujący wyglądem do oryginalnego obiektu, z dodanymi "smaczkami", dla których inspirację stanowiły badania Mendla. Będące punktem wyjścia dla całego projektu, zachowane stare fundamenty zostały zintegrowane z nową konstrukcją i pozostawione na widoku. Architekci pozostawili także trapezoidalną formę budynku, wiernie odwzorowując kształt pierwowzoru.

Jednocześnie jednak stalowa konstrukcja nośna nawiązuje do trzech praw dziedziczenia Mendla i została zainspirowana jego rysunkami. Z kolei dwuspadowy dach budynku, z szeroką szklaną powierzchnią zewnętrzną i modułowymi przesłonami, odzwierciedlać ma w założeniu prawo segregacji i dystrybucji dziedziczonych cech.

Szklarnia otwiera się na i przenika z otaczającymi ją ogrodami, a jej elastyczna konstrukcja została zaprojektowana tak, aby obiekt mógł być wykorzystywany do różnych celów, umożliwiając organizację różnych eventów, jak konferencje, wystawy tymczasowe czy koncerty. Architekci zatroszczyli się o brak barier wizualnych, całkowicie otwierając ściany boczne. Jednocześnie budynek został wyposażony w nowoczesne, zrównoważone technologie, jak system sterujący żaluzjami czy pompy ciepła, ukryte pod ziemią.