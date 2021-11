Szkło, lustra i... woda. Nietuzinkowa bryła spod kreski PIK Studio

W leśnym krajobrazie, otoczony naturą stanie niezwykły szklano-lustrzany pawilon zaprojektowany przez PIK Studio. Wokół budynku powstanie fosa, a do jego wnętrza będzie się wjeżdżać... po wodzie.

REKLAMA

Pracownia PIK Studio stworzyła niezwykły projekt domu dla osób publicznych z branży modelingu. Szklano-lustrzany pawilon stanie w lesie w okolicach Serocka na bardzo dużej działce o powierzchni około 3 ha i będzie jednym z kilku budynków zaplanowanych na tym terenie.

Gra iluzji

Jak zdradzają autorzy projektu, arch. Paweł Pałkus i arch. Kuba Kasprzak, główne zamierzenia projektowe skupiły się na jak najlepszym dopasowaniu budynku do otaczającego go leśnego krajobrazu. Tak zrodziła się idea stworzenia lustrzanego domu, który „zniknie” w przyrodzie. Klientom zależało również na tym, aby budynek był dostępny z zewnątrz. Architekci zaproponowali zaskakujące rozwiązanie – wokół pawilonu zaprojektowali… fosę.

Do samego domu i pracowni wjeżdża się po wodzie, przez ukrytą w elewacji pokrytą lustrami bramę, niewidoczną dla osób nie wiedzących o specyficznej architekturze budynku. – Oczywiście głębokość wody przy samej bramie garażowej nie przekracza 1 cm, jest głęboka na tyle, żeby tworzyła taflę wody – zaznaczają autorzy projektu.

Jak wyglądają wnętrza tak niekonwencjonalnego domu? Tutaj również jest nietuzinkowo. W centrum w foyer architekci zaprojektowali pełne roślin kwadratowe terrarium. Nad terrarium zaplanowany został duży świetlik, z którego sączy się do wnętrz światło, dające wrażenie sączącego się tropikalnego deszczu. To nie koniec niespodzianek. Z rozległego tarasu można przejść do… wnętrza fosy. Tam, poniżej tafli wody można będzie przejść do zewnętrznego pomieszczenia relaksu z paleniskiem.

Wśród natury i z poszanowaniem fauny

Autorzy projektu zadbali o to, aby pomimo szklanej elewacji, budynek był bezpieczny dla okolicznych ptaków. – Na elewacji każdej z tafli szkła oraz alucobondu imitującego lustro, zaprojektowaliśmy specjalny wzór. Są to nieduże kropki, pewnego rodzaju siatka , która jest widoczna dla ptaków, a mniej widoczna dla oka ludzkiego – tłumaczą architekci.

– Zachęcamy do stosowania i popularyzowania powyżej wskazanych metod jako tych o najwyższym stopniu skuteczności, chroniących ptaki przed śmiertelnymi kolizjami. Chcemy również podkreślić, że sylwetki ptaków drapieżnych (wciąż popularne w Polsce) są całkowicie nieskuteczną metodą ochrony ptaków przed zderzeniami z przezroczystymi elementami infrastruktury, dlatego stanowczo odradzamy stosowanie tej metody – podkreślają autorzy projektu.