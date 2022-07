Szkło w architekturze: przykłady spektakularnych realizacji z całego świata

Nowoczesne szkło łączy bieżące trendy z zakresu designu, wellbeingu oraz ekologii i pozwala na dowolność i różnorodność aplikacji – niezależnie od rodzaju budynku czy jego lokalizacji. Zapraszamy w podróż po światowej architekturze, w której szkło gra pierwsze skrzypce.

Architektura należy do tego sektora, który na musi reagować najszybciej na przemiany w świecie – i bezzwłocznie się do nich dostosowywać. Co więcej, dostrzegając modyfikacje kierunków globalnego rozwoju, często sama inicjuje reorientację. Zaprojektowanie budynku jest bowiem równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności nie tylko za przyjazną użytkownikom przestrzeń, ale też jego wpływ na środowisko naturalne. Stąd wyraźnie widoczny zwrot w kierunku zrównoważonego budownictwa i ekologicznych materiałów, wśród których prym wiedzie szkło.

Na zdjęciu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku fot. mat. Saint-Gobain Glass

Efektowna prezencja i efektywna funkcjonalność

– Z pomocą wysokiej jakości rozwiązań szklanych tworzymy obiekty, które są nie tylko piękne i komfortowe, lecz również energooszczędne. Nie sposób pominąć również wielowymiarową funkcjonalność, jaką dają przeszklenia: dostęp do naturalnego światła, optymalną akustykę czy bezpieczeństwo. Szkło jest szlachetnym, ekologicznym i coraz modniejszym materiałem – mówi Benedykt Korduła, Dyrektor Marketingu Saint-Gobain Glass.

Przyjrzyjmy się zatem kilku szczególnie efektownym realizacjom, w których króluje szkło od Saint-Gobain.

Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Sheffield

Po zakończonej w 2020 roku modernizacji obiektów uczelni w północnej Anglii ponad 150-letnie gmachy zostały połączone centralnym atrium, nazwanym „sercem wydziału”. Zdobi je dach utworzony ze spektakularnie zakrzywionych, zazębiających się trójkątnych szyb wykonanych z wysokowydajnego szkła przeciwsłonecznego COOL-LITE® XTREME 50/22 II.

Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Sheffield. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles

Mieszczący salę kinową na tysiąc miejsc budynek jest zwieńczony tarasem przykrytym 45-metrową szklaną kopułą, zapewniającą widok na Wzgórza Hollywood z ich słynnym napisem. Do jej budowy użyto 3000 mkw. laminowanego szkła STADIP® DIAMANT®, które łączy w sobie maksymalną przejrzystość i perfekcyjną neutralność kolorystyczną, przez co doskonale wpisuje się w delikatną konstrukcję, podkreślając przy tym jej wizualną lekkość.

Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Teatr Le Diamant w Quebec City

Symbolicznie łączy nową część kanadyjskiego miasta z jego historycznym centrum. W 2019 roku zabytkowa fasada budynku została wzbogacona o skrzydło utrzymane w nowoczesnym duchu. Geometryczne przeszklenie w kształcie pryzmatu wymagało zastosowania 2000 mkw. szkła. Warto dodać, że jego część pochodziła z zakładu Saint-Gobain Glassolutions w Pruszkowie.

Teatr Le Diamant w Quebec City. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Stacja kolejki na Zugspitze

Wznoszący się na 2962 metry najwyższy szczyt Niemiec sprawił spore problemy logistyczne, trzeba było bowiem przetransportować nań szklane tafle, których łączny rozmiar przekraczał 170 mkw. Przeszklona stacja górska z restauracją zapewnia zapierający dech w piersiach widok na Alpy Bawarskie. Efektowny wygląd, ale i bezpieczeństwo dla przebywających wewnątrz osób gwarantuje szkło bezpieczne laminowane STADIP® 66.2 oraz szkło ognioodporne CONTRAFLAM®.

Stacja kolejki na Zugspitze. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Wieża Eiffla w Paryżu

Na znajdującym się na wysokości 57 metrów nad ziemią pierwszym piętrze centralny otwór budowli został otoczony szklaną balustradą, zaś podłoga wyłożona 64 szklanymi taflami. Maksymalnie przejrzyste szyby LITE-FLOOR® o grubości 32 milimetrów pokryte zostały antypoślizgowym sitodrukiem XTRA GRIP. Dzięki temu turyści mogą w całkowicie bezpiecznych warunkach podziwiać panoramę miasta oraz samą wieżę.

Wieża Eiffla. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Budynek SAS w Sztokholmie

Wzniesiony jako centrala szwedzkich linii lotniczych obiekt po 35 latach istnienia został poddany kompleksowej renowacji. Wieńczące dach atrium szkło nie zapewniało już komfortu termicznego użytkownikom budynku, dlatego wymieniono je na 3500 m2 efektywnego szkła przeciwsłonecznego COOL-LITE® XTREME 70/33 z wysokoselektywną powłoką. Zdemontowane przeszklenia zostały zaś poddane recyklingowi w zakładach Saint-Gobain, przynosząc blisko 50 ton surowca. Oto doskonały przykład architektury przyjaznej środowisku!

Budynek SAS w Sztokholmie. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Hotel QO w Amsterdamie

Ultranowoczesny budynek optymalizujący użycie energii słonecznej przez zastosowanie inteligentnych paneli szklanych COOL-LITE® SKN 165, które zapewniają kontrolę temperatury w pomieszczeniach, oszczędzając nawet do 65% energii cieplnej. W obiekcie zainstalowany jest też system odzysku energii z odpadów, a na najwyższym piętrze zlokalizowana jest... szklarnia, dostarczająca bio-produkty do restauracji. To jedyny w Europie hotel z platynowym certyfikatem LEED!

Hotel QO w Amsterdamie. fot. mat. Saint-Gobain Glass

Przykłady z Polski

Certyfikatami środowiskowymi LEED, BREEAM czy WELL na wysokim poziomie mogą pochwalić się także obiekty w Polsce, jak choćby stołeczne Varso 1 i Varso 2, budynki Imagine w Łodzi czy Tischnera Office w Krakowie. Ich „zielone” certyfikaty są m.in. efektem zastosowania na fasadach szkła z rodziny COOL-LITE®.

Varso 1 i Varso 2 w Warszawie. fot. mat. Saint-Gobain Glass.jpg

– To przeszklenia, które z jednej strony chronią wnętrza przed przegrzaniem, z drugiej harmonijnie łączą je ze światem zewnętrznym, gwarantując użytkownikom komfort przebywania w pomieszczeniach. Nowoczesne szkło przeciwsłoneczne zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię, korzystnie wpływając na jego bilans energetyczny w skali roku, a przy tym tworzone jest z poszanowaniem natury, co potwierdza Deklaracja Środowiskowa Produktu tzw. EPD – mówi Monika Naczeńska, Marketing Manager Saint-Gobain Glass.

Szkło jest jednym z najchętniej wybieranych przez projektantów rozwiązań budowlanych. Doceniane za niezrównaną estetykę, funkcjonalność i wszechstronność, znajduje coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych, zapierających dech obiektach, które za główny cel obierają kompleksową troskę o ludzi i planetę. Zachodzące na naszych oczach zmiany we współczesnej architekturze pozwalają na kreowanie lepszego jutra, a szkło jest nieodzowną częścią tego procesu.