Szkło w architekturze: te hotele urzekają szklanymi rozwiązaniami. Są obiekty z Polski!

W niektórych przypadkach prestiż hotelu podbija... szkło. Zapewnia przepiękne widoki, funkcjonalność lub po prostu luksusowy design. Pokazujemy przykłady takich obiektów!

Hotel może być traktowany jedynie jako nocleg w miejscu, które chcemy odwiedzić. Czasem jednak stanowi atrakcję samą w sobie za sprawą niezwykłej lokalizacji lub licznych udogodnień. W niektórych przypadkach to szkło podbija prestiż hotelu, zapewniając przepiękne widoki, funkcjonalność lub po prostu luksusowy design. Producent szkła i produktów szklanych firma Pilkington wskazała kilka przykładów hoteli z całego świata, które są znane ze... szkła.

Funkcjonalność, estetyka i coś jeszcze

Szkło w architekturze odgrywa ogromną rolę zapewniając wygodę użytkowania budynku i podnosząc jego walory estetyczne. W przypadku każdego obiektu przekłada się to na komfort jego użytkowników, co dla hoteli jest niezwykle istotne. Pozytywne opinie gości, uznanie branży architektonicznej czy unikalne doznania, które zapewniają niebanalne przeszklenia mogą mieć ogromny wpływ na prestiż hotelu i sprawiać, że ludzie chętniej będą do niego wracać.

Szkło to zawsze dobry wybór w kwestii estetyki. To uniwersalny materiał, który bez trudu można skomponować z nowoczesnym, ale i klasycznym stylem. Przeszklenia zewnętrzne, widoczne dla każdego, stanowią wizytówkę obiektu i sprawiają, że wyróżnia się on na tle otoczenia. Z kolei przeszklenia wewnętrzne tworzą określony klimat i uprzyjemniają gościom pobyt. Na tym jednak nie koniec możliwości szkła, gdyż w zależności od potrzeb, może ono chronić wnętrza przed nadmiernym nagrzaniem lub przeciwnie – przed nadmierną utratą ciepła. Może mieć właściwości samoczyszczące, pozyskiwać energię ze słońca lub stanowić dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wiele hoteli na całym świecie korzysta z tych możliwości. Oto najciekawsze przykłady:

Hotel Britannique Naples, Włochy

Hotel Britannique Naples to przykład idealnego połączenia kreatywności z funkcjonalnością. Okna zapewniają przepiękny widok na zatokę i wulkan Wezuwiusz, a szkło odgrywa bardzo ważną rolę, nie tylko jako materiał wykończeniowy, ale również jako element konstrukcyjny i technologiczny. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że to przeszklenia wewnętrzne zasługują na szczególną uwagę, bo stały się elementem charakterystycznym tego obiektu.

Hotel Britannique Naples, Włochy, fot. mat. prasowe

Celem projektantów było stworzenie wyjątkowego i przyjaznego wnętrza z odrobiną wyrafinowania. Udało się to osiągnąć za sprawą szkła Pilkington Eclipse™ Gold, zapewniającego charakterystyczne złote refleksy, które świetnie komponują się z motywami dekoracyjnymi hotelu i tworzą zdumiewające efekty świetlne o różnych porach dnia.

Hotel Jakarta, Amsterdam, Holandia

Jakarta to luksusowy hotel zbudowany w 2018 roku nieopodal centrum Amsterdamu. To neutralny energetycznie budynek z 200 luksusowymi pokojami hotelowymi, które zapewniają wspaniałe widoki na rzekę IJ. Najwyższy punkt budynku zajmuje sky-bar, który jest całkowicie oszklony, co czyni go świetnym punktem widokowym.

Hotel Jakarta, Amsterdam, Holandia, fot. mat. prasowe

Budynek został zaprojektowany z silnym naciskiem na zrównoważony rozwój. To tłumaczy, dlaczego szklany dach pokrywający atrium zawiera ogniwa BIPV, które jednocześnie gromadzą energię i działają jako osłona przeciwsłoneczna wewnętrznego ogrodu. To rozwiązanie oraz szereg innych sprawiło, że hotel otrzymał certyfikat BREEAM „Excellent” z wynikiem 71,81%, będąc przykładem połączenia funkcjonalności z wysoką estetyką.

Hotel Vela, Barcelona, Hiszpania

Hotel Vela został zbudowany w 2010 roku w słynnej dzielnicy Barcelony - La Barceloneta. Wykonany ze szkła i stali ma bardzo charakterystyczny kształt żagla i stanowi jeden z obiektów identyfikujących miasto. Fasada hotelu została wykonana ze szklanych paneli, które odbijają kolor morza i nieba, dzięki czemu budynek komponuje się z otoczeniem.

Hotel Vela, Barcelona, Hiszpania, fot. mat. prasowe

Zastosowane szkło, powlekane powłoką przeciwsłoneczną, wpuszcza do wnętrza dużo naturalnego światła (przepuszczalność światła 43%), jednocześnie minimalizując dopływ energii słonecznej. To rozwiązanie zapewnia doskonałe odbicie ciepła słonecznego i pomaga utrzymać chłód w budynku, zmniejszając zapotrzebowanie na klimatyzację. Łatwo się domyślić, że zastosowanie szkła nie ogranicza się w przypadku tego obiektu tylko do jego zewnętrznej części.

Projekt wnętrz Hotelu Vela pozwolił na swobodne użycie przeszkleń, zarówno w pokojach gościnnych, jak i w przestrzeniach wspólnych hotelu. Szklane ściany oświetlono lampami LED, co stworzyło klimat wyjątkowej elegancji.

Palm Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Palm Tower to obiekt zbudowany w samym sercu kultowej wyspy Palma Dżamira. Taka lokalizacja to niepisana obietnica, że każdy pokój hotelowy będzie oferował jeden z najpiękniejszych widoków w mieście. Aby to było możliwe, 52-piętrowy, wysoki na 240 metrów budynek hotelowo-mieszkalny został w całości pokryty szkłem. Klimat Dubaju zadecydował, że nie mogło to być zwykłe szkło, tylko takie, które będzie zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się ciepła wewnątrz.

Palm Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, fot. mat. prasowe

W ramach tego projektu architekt zdecydował się zainstalować 50 000 metrów kwadratowych szkła przeciwsłonecznego Pilkington Suncool™ One 30/21, aby mieszkańcy i goście mogli podziwiać wspaniałe widoki w chłodnym, komfortowym otoczeniu. Szkło wyposażono w najnowocześniejszą wielowarstwową powłokę o mikroskopijnie cienkiej warstwie srebra, która pomaga zmniejszyć transmisję ciepła. Budynek jest pokryty szkłem o powierzchni równej 192 kortom tenisowym, ale dzięki zaawansowanej technice napylania magnetronowego użytej do nałożenia powłoki, do pokrycia całej wieży wystarczyło tylko osiem kilogramów srebra. W tym przypadku szkło stało się synonimem luksusu – dosłownie i w przenośni.

Igloo w Kakslauttanen Arctic Resort, Finlandia

Kakslauttanen Arctic Resort to niezwykły fiński hotel położony daleko poza kołem podbiegunowym, w Laponii. Słynie ze szklanych igloo, które zapewniły mu miano jednego z najpopularniejszych miejsc turystycznych na świecie. Gwarantują one gościom niesamowite widoki na nocne arktyczne niebo i zorzę polarną bezpośrednio z łóżek hotelowych. Aby widok był zawsze najlepszy z możliwych, do budowy igloo zastosowano szkło o niskiej emisyjności, z powłoką przewodzącą prąd elektryczny.

Igloo w Kakslauttanen Arctic Resort - specjalnie zaprojektowane szyby zespolone, umożliwiające ogrzanie igloo i topienie śniegu, wykonała firma Finnglass. fot. mat. prasowe

Specjalnie zaprojektowane szyby zespolone ze szkłem Pilkington K Glass™ ogrzewane są z obu stron – dolna szyba zapewnia ciepło wewnątrz, a górna topi lód i śnieg z zewnętrznej powierzchni szklanego obiektu. Dzięki temu, nawet gdy temperatura spada znacznie poniżej zera (nawet do -50°C), szkło pozostaje przezroczyste, a wnętrze komfortowe.

Binkowski Resort, Kielce, Polska

Binkowski Resort to hotel, którego główną atrakcją są Baseny Tropikalne - jedna z najnowocześniejszych budowli w województwie świętokrzyskim. Ich znakiem rozpoznawczym jest przeszklona konstrukcja, którą wieńczy potężny, rozsuwany dach ze szkła samoczyszczącego Pilkington Activ™. Jego specjalna powłoka aktywuje się za sprawą światła dziennego i powoduje rozkład zanieczyszczeń organicznych. W czasie deszczu woda spłukuje wszelkie uwolnione zanieczyszczenia z powierzchni szyb, dzięki czemu znacznie rzadziej trzeba je myć w tradycyjny sposób z wykorzystaniem środków chemicznych.

Binkowski Resort, Kielce, Polska, fot. mat. prasowe

Czysty szklany dach zapewnia maksimum naturalnego oświetlenia, energooszczędność, a także maksimum komfortu użytkownikom obiektu. Fakt, że dach jest rozsuwany pozwala cieszyć się promieniami słońca w letnie dni, a w zimie zapewnia komfortowy wypoczynek. To rozwiązanie uzupełniono o system wentylacji oraz nawiewu ciepła, co pomogło stworzyć dobre warunki dla życia roślin. Dzięki temu baseny zachowują swój tropikalny charakter przez cały rok. Nawet podczas największych mrozów, szklany dach chroni je przed nadmierną utratą ciepła.

Hotel SPA Dr Irena Eris, Krynica Zdrój, Polska

Pawilon SPA Hotelu Dr Ireny Eris w Krynicy Zdroju został wyposażony w wielkopowierzchniowe przeszklenie, które wyróżnia niespotykana transparentność. Uzyskano ją dzięki zastosowaniu systemu szklenia strukturalnego Pilkington Planar™, który pozwolił uzyskać efekt niezakłóconego widoku na zewnątrz.

Hotel SPA Dr Irena Eris, Krynica Zdrój, Polska, fot. mat. prasowe

Celem była absolutna transparentność, dlatego zdecydowano się na rozwiązanie polegające na zastosowaniu szklanych żeber jako wsporników dla szyb fasadowych o wysokości 4,35 m i powierzchni sięgającej prawie 9 m². Przeszklenie zapewnia ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrza, a jego konstrukcja została przeliczona dla obciążenia wiatrem na poziomie 1800 N/m², co odpowiada warunkom normowym dla terenów górskich[1].

[1] System Pilkington Planar™ użyty w tym projekcie został wycofany z asortymentu produktów marki Pilkington