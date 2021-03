Szkoła po remoncie. Nowoczesny budynek ZSS w Warszawie

Jak podaje UM Warszawa, końca dobiegła modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 99. Nowoczesny, zmodernizowany i wyposażony adekwatnie do potrzeb budynek pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości opieki i edukacji dla uczniów objętych kształceniem specjalnym. Obiekt spełnia także standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja szkoły przy ul. Różanej 22/24 kosztowała 29,3 mln zł. Prace rozpoczęły się w 2016 r., od grudnia 2020 r. trwały odbiory, a 4 marca br. placówka na Mokotowie została oficjalnie oddana do użytku.

Gruntowna modernizacja

Budynek ocieplono i przebudowano, wymieniono instalacje, dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażono w nowy sprzęt sportowy, rehabilitacyjny i multimedialny. Powstały dwie nowe hale sportowe, odnowiono szkolne boiska i zagospodarowano teren wokół budynku szkoły. A na terenie zielonym obok boisk zamontowano siłownię plenerową.

Szkołę wybudowano w latach 1934-1935 według projektu Juliusza Żórawskiego. Na froncie szkoły znajduje się odrestaurowany, modernistyczny, trójkolorowy wizerunek syrenki warszawskiej, napis „Szkoła powszechna im. Generała Juljana Stachiewicza” oraz okrągła odznaka I Brygady Legionów Polskich (patron był legionistą, generałem brygady Wojska Polskiego oraz historykiem wojskowości).

Szkoła bez barier

W zmodernizowanym obiekcie przy ul. Różanej 22/24 uczą się dzieci ze Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 111. Obecnie jest to 95 uczniów w 21 oddziałach. Są to głównie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Różanej pozwoli dyrektorowi szkoły na przyjęcie większej liczby uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - w tym z niepełnosprawnością ruchową - i utworzenie dodatkowych oddziałów. Ten fakt w dużej mierze przyczyni się do zaspokojenia potrzeb m.st. Warszawy w tym zakresie.

Różne funkcje w jednym budynku

Szkoła dla dzieci z niepełnosprawnościami zajmie parter i pierwsze piętro obiektu. Dzieci mają tutaj do dyspozycji liczne, przestronne pomieszczenia lekcyjne, sale terapeutyczne, salę gimnastyczną (z widownią), nowoczesną salę do integracji sensorycznej. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Powstałe na terenie szkoły 2 boiska wielofunkcyjne, siłownia plenerowa i plac zabaw pozwolą uatrakcyjnić zajęcia z wychowania fizycznego i umożliwią zdrowe, aktywne spędzanie czasu wolnego po lekcjach. Dzięki stworzeniu ogrodu sensorycznego uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności uważnego postrzegania i doświadczania rzeczywistości. A w bardzo nowoczesnym bloku żywienia - przygotowywać się do samodzielnego dorosłego życia.