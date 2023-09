Szkoła w Sychowie zyskała nowe wielofunkcyjne boisko. Na otwarciu sławni sportowcy

Fundacja 4F Pomaga otworzyła kolejne boisko w ramach programu „W zasięgu sportu”. Wielofunkcyjne boisko powstało w Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Szychowie.

4 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, Fundacja 4F Pomaga otworzyła kolejne boisko w ramach programu „W zasięgu sportu”.

Trzecie w Polsce, a pierwsze boisko wielofunkcyjne na Pomorzu powstało w Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie.

W wydarzeniu wzięli udział zawodowi sportowcy: Dariusz “Tiger” Michalczewski, wieloboista Paweł Wiesiołek, bramkarz Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski oraz koszykarze Trefl Sopot: Szymon Tomczak, Miłosz Toczek i Filip Gurtatowski.

Sychowo to niewielka kaszubska wieś w okolicach Wejherowa. W malowniczo położonej Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne zrealizowane w ramach III edycji programu „W zasięgu sportu”.

Boisko w małych miejscowościach to nie tylko obiekt, przestrzeń do uprawiania różnych dyscyplin. To często jedyny ośrodek, gdzie następuje integracja społeczna, nawiązywane są przyjaźnie, budowane są relacje społeczne - mówi Piotr Hinca, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie

Cieszymy się, że zdobyliśmy boisko wielofunkcyjne w programie „W zasięgu sportu” prowadzonym przez Fundację 4F Pomaga i początek roku mogliśmy rozpocząć z jeszcze większym uśmiechem, co dało się zauważyć na twarzach naszych uczniów. Spełniło się nasze marzenie. Zachęcam inne szkoły do udziału w programie „W zasięgu sportu”. Boisko jest w waszym zasięgu, spróbujcie, bo warto - dodaje.

Naszą misją jest docieranie do małych miejscowości, po to, żeby dać szansę wszystkim. Sport to niezwykle ważny element prawidłowego rozwoju najmłodszych. Żeby uprawiać go w sposób przyjemny i bezpieczny, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. - mówi Justyna Tomczyk, Członkini Zarządu OTCF i Fundacji 4F Pomaga

Nowe boisko umożliwia grę w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną oraz tenisa. Boisko ma profesjonalną, certyfikowaną przez FIBA nawierzchnię. Można organizować tam dowolne zajęcia sportowe, o czym najlepiej świadczy rozpoczęcie roku szkolnego i pierwsza lekcja WF ze znanymi sportowcami. To nasze pierwsze boisko na Pomorzu, a chcemy dotrzeć z pomocą do szkół w całej Polsce. Jesteśmy przekonani, że nowe boisko w Sychowie da uczniom wiele nowych możliwości sportowych - dodaje.

W otwarciu boiska udział wzięli uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz goście specjalni - zawodowi sportowcy: Dariusz Michalczewski, wieloboista Paweł Wiesiołek, bramkarz Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski oraz koszykarze Trefl Sopot: Szymon Tomczak, Miłosz Toczek i Filip Gurtatowski.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszym programem "W zasięgu sportu”. Analizując wnioski widzimy, że potrzeby polskich szkół są ogromne. Wybór zwycięskiej szkoły był bardzo trudny, dlatego zdecydowaliśmy, że w tegorocznej edycji wybudujemy nie jedno, a dwa boiska wielofunkcyjne. Dziękujemy wszystkim szkołom za udział w programie i już dziś zachęcamy kolejne placówki do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji - podsumowuje program Justyna Tomczyk

Tak wyglądało boisko przed metamorfozą, fot. mat. pras.

15 września Fundacja 4F Pomaga otworzy kolejne boisko w Zespole Placówek Oświatowych w Moszczance (woj. lubelskie). W ramach programu „W zasięgu sportu” powstały dotychczas dwa boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy (woj. małopolskie) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej z OP im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie (woj. opolskie).