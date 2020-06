Szlak pieszo-rowerowy doliną Sokołówki. Czy Łodzi uda się wydobyć potencjał rzeki?

Zakończyły się konsultacje społeczne wśród mieszkańców Łodzi dotyczące projektu utworzenia pieszo-rowerowego szlaku doliną rzeki Sokołówki łączącego park nad Sokołówką, park im. Mickiewicza i Staw Wasiaka.

- Sokołówka to jedyna rzeka, która nie została włączona przed laty w system miejskiej kanalizacji. Dzięki swojemu położeniu poza centrum, wije się głównie zielonymi terenami, od okolic Lasu Łagiewnickiego do zachodnich rogatek Łodzi. Chcemy wydobyć jej potencjał, dlatego w dolinie rzeki planujemy utworzyć szlak pieszo-rowerowy ze ścieżkami edukacyjnymi i punktami obserwacji przyrody. Uzupełniając łącznikami trzy parki i zieleńce, planujemy stworzyć trasę do spacerowania pośród zieleni, wzdłuż rzeki i brzegami stawów - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Jak tłumaczy prezydent, ważnym elementem projektu jest plan odnowienia Cyganki i przywrócenie jej funkcji gastronomicznej. Dzięki temu łodzianie, tak jak przed laty, w przerwie spaceru znów będą mogli napić się kawy czy lemoniady i zjeść ciastko albo lody.

- Za nami dwa etapy konsultacji projektu utworzenia szlaku doliny Sokołówki, które objęły w sumie osiem spotkań. Konsultacje wyjątkowe, ponieważ z uwagi na obecną sytuację zorganizowane przede wszystkim w sieci. Do tego raz spotkaliśmy się w terenie – mówi prezydent Hanna Zdanowska i dodaje: - Mieszkańcy przede wszystkim oczekują bezkolizyjnego połączenia parków, które umożliwi swobodne przejście i przejazd rowerem. Zaproponowali także dodatkowe nasadzenia, aby zmniejszyć hałas dobiegający z ulic Zgierskiej i Łagiewnickiej. Zależy im także, aby ingerencja w parki była jak najmniejsza, chcą zachowania leśnych części w niezmienionym kształcie oraz oczekują podniesienia jakości wody w stawach.

Prace nad koncepcją szlaku doliną rzeki Sokołówki, z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych przez łodzian podczas konsultacji społecznych, powinny zakończyć się w czerwcu. Wtedy projekt zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji to ok. 17 mln zł, w tym dofinansowanie 80 proc. – Spodziewamy się, że do końca roku Urząd Marszałkowski wyda pozytywną opinię. Na początku 2021 r. rozpoczniemy szczegółowe opracowywanie projektu, tak by w drugiej połowie 2021 r. przystąpić do jego realizacji. Koniec prac zaplanowany jest na 2023 r.