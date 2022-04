"Szpiegowo" przejęte! Warszawa odzyskała budynek należący do ambasady Rosji

Po wielu latach starań Miasto Stołeczne Warszawa odzyskała „Szpiegowo” - budynek przy ul. Sobieskiego 100 bezprawnie zajmowany przez Rosjan. Dziś obiekt trafił w ręce komornika, a w ciągu najbliższych miesięcy ma zostać udostępniony potrzebującym uchodźcom z Ukrainy.

- Trwa weryfikacja każdego z pomieszczeń, protokołowanie wszystkiego, co znajdowało się na miejscu. Po inwentaryzacji przystąpimy do przeglądów stanu technicznego. Wiele prywatnych firm zgłosiło się do nas z deklaracją pomocy w remoncie tej nieruchomości, za co bardzo dziękuję - pisze na swoim profilu facebook'owym prezydent miasta, Rafał Trzaskowski.

Nieruchomość przy ul. Sobieskiego 100 zajmowana była przez Federację Rosyjską przez ponad 40 lat na mocy międzyrządowych porozumień, które zakładały wykorzystanie obiektu na cele dyplomatyczne. Budynek od dawna nie pełnił jednak takiej funkcji, a polskie władze dysponowały prawomocnym wyrokiem z 2016 r. nakazującym oddanie bezprawnie zajmowanej nieruchomości oraz spłatę ponad 7 mln zł należności wraz z odsetkami. Na przestrzeni lat przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu m.st. Warszawy podejmowali szereg prób wzajemnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

W budynku przy ul. Sobieskiego znajduje się ponad 100 lokali mieszkalnych. Po ich odzyskaniu stolica zamierza przeznaczyć je dla rodzin z małymi dziećmi, które straciły swoje domy wskutek agresji Rosji w Ukrainie.