Szpital Bielański będzie rozbudowany według Atelier Tektura. Umowa podpisana

Inwestycja, której koszt wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D. Zakończenie prac jest planowane w 2023 r.

Projekt przygotowali warszawscy architekci z Atelier Tektura, wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Strabag (lider) i Ed. Zueblin A.G., inwestorem jest m.st. Warszawa, inwestor zastępczy to Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji.

- Nowoczesne szpitale, wysokiej jakości sprzęt medyczny i profesjonalna opieka – to faktyczne działania miasta podejmowane na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, jak ważną rolę w naszym życiu pełni służba zdrowia, dlatego rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego to inwestycja o szczególnym znaczeniu.

- Projekt modernizacji i rozbudowy Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki został stworzony z udziałem personelu medycznego placówki i uwzględnia realne potrzeby oraz oczekiwania zarówno pacjentów, jak i służb medycznych - podkreśla Ewa Malinowska–Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Jak zmieni się szpital po rozbudowie

Dzięki dobudowaniu nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni blisko 10 tys. m², szpital rozszerzy swoją działalność – wśród projektowanych oddziałów znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizacją i oddziałami pooperacyjnymi. W dobudowanym skrzydle zostaną utworzone oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią), rehabilitacji oraz laboratorium. Dzięki łącznikowi z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, nowopowstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych.

Technologia BIM

– Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego to pierwszy w Warszawie i jedyny w Polsce obiekt tego typu, powstający zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag. – Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu oraz platformy komunikacyjnej, co pozwala na zarządzanie pracami projektowymi, realizacyjnymi i prowadzeniem dokumentacji – dodaje.

Za pomocą tzw. modeli branżowych będzie prowadzona pełna koordynacja wszystkich prac budowlanych. Po zakończeniu inwestycji inteligentny budynek będzie zarządzany za pomocą dostarczanego systemu Facility Management, który bazuje na opracowanych modelach BIM.