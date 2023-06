Sztuczna Rawa w Katowicach już po remoncie

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach zakończył remont sztucznej Rawy na Rynku. W ramach remontu wymieniono 40 płyt granitowych, zarówno w korycie, jak i w obrębie krawędzi rzeki.

Zakończył się remont sztucznej Rawy na katowickim Rynku. Wczesną wiosną mieszkańcy Katowic mogli zauważyć widoczne spękania i ubytki kamiennej powierzchni sztucznej rzeki znajdującej się na Rynku. Po prawie dekadzie funkcjonowania w sztucznej Rawie zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze szczeliny, a część płyt traciła stabilność. Z uwagi na swój wiek oraz intensywną eksploatację i konstrukcję narażoną na erozję wymagała ona renowacji. W ramach remontu wymieniono 40 płyt granitowych, zarówno w korycie, jak i w obrębie krawędzi rzeki.

– Musieliśmy przystąpić do renowacji w tym roku, by stan sztucznej Rawy nie ulegał pogorszeniu. Bardzo się cieszę, że renowację udało nam się wykonać w krótkim czasie i przy założonym budżecie. Pozwoli to mieszkańcom Katowic korzystać z przestrzeni nad rzeką przez całe lato. Woda w rzece już płynie i wszystko działa bez zarzutów, więc remont możemy uznać za zakończony – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.