Sztuka gorącym trendem w budownictwie

Murale na stałe wkomponowały się w miejski krajobraz. Do niedawna ozdabiały tylko stare mury. Teraz coraz częściej nadają barw także nowym budynkom. Przykłady wielkoformatowych murali, które niedawno pojawiły się na warszawskiej Pradze, świadczą o nowym trendzie, którego elementy widoczne są także we wnętrzach budynków mieszkalnych.

Stanisław Wyspiański namalował „Barki na Sekwanie” w 1893 roku, prawdopodobnie w Paryżu. Oryginał jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Certyfikowana reprodukcja znajduje się we Wrocławiu – w holu budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 11.

Wyspiańskiego 11 to adres i jednocześnie nazwa pierwszej inwestycji zrealizowanej we Wrocławiu przez dewelopera Bouygues Immobilier Polska. Francuskie korzenie tej firmy uzasadniają wybór „Barek na Sekwanie”. – Chcieliśmy nawiązać do Paryża oraz wprowadzić element, który nada budynkowi indywidualny charakter. Wybór dzieła patrona ulicy, przy której stoi budynek był oczywisty – wspomina Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska.

Wielka sztuka na budynkach

Dzieła sztuki w nowych budynkach mieszkalnych widuje się w Polsce od lat, ale w ostatnim czasie sztuka coraz śmielej wychodzi także na zewnątrz. Głównie pod postacią murali, które ozdabiają już nie tylko kamienice i inne stare budynki, lecz także te zupełnie nowe. W przestrzeni miejskiej nie ma już miejsca na strach przed dużym formatem. Murale pokrywają całe ściany. Niedawno wielkoformatowe murale pojawiły się np. na budynkach Atelier Praga 2 oraz Stalowa 39 na Pradze-Północ w Warszawie (oba budynki zostały oddane do użytku w 2020 roku). – Sztuka uliczna odmienia budynki i czyni je unikatowymi. Dzięki niej zmienia się oblicze całych miast. Mural wprowadza kolor, optymizm, wspomnienia. Budzi emocje. Jest pretekstem do dyskusji. Mieszkańcy bardzo doceniają, gdy deweloper daje im coś niestandardowego, szczególnie gdy jest to element nawiązujący do historii miejsca, w którym kupili mieszkanie – mówi Cezary Grabowski.

Mural na Atelier Praga 2 przedstawia ulicznego grajka z akordeonem. Postać jest przedstawiona do góry nogami. Autorem malowidła jest Mateusz Kołka, znany i doceniony polski ilustrator. – Uliczni grajkowie są nieodłączną częścią praskiej tradycji – uzasadnia Cezary Grabowski.

Mural na Stalowej 39 także odnosi się do tradycji warszawskiej Pragi. Przedstawia on geometryczne wyobrażenie dawnego, kultowego targowiska zwanego przez mieszkańców Bazarem Pachulskiego i Domańskiego. – Wyrazista i barwna Praga to idealne miejsce dla współczesnej sztuki ulicznej, która jest odważna w formie i nie boi się eksperymentować ze stylem. Niewykluczone, że murale będą pojawiać się także na naszych budynkach w innych częściach Warszawy i w innych miastach Polski. Sztuka to nowy trend w budownictwie, z którego chcemy czerpać i który chcemy rozwijać – podkreśla Cezary Grabowski.