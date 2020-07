Sztukaterie z zabytkowej kamienicy w Łodzi odzyskają dawny blask

Kolejny etap prac w kamienicy przy ul. Zielonej 6. Odnalezione sztukaterie powędrowały do pracowni konserwatorskiej. Teraz rozpocznie się żmudna praca nad ich renowacją.

REKLAMA

Prace przy Zielonej 6 pokazały, że jest to unikatowa kamienica skrywająca wiele ciekawych elementów architektonicznych. We wnętrzach znalazły się przepiękne polichromie czy złocone sztukaterie. Jest to również jeden z niewielu obiektów, gdzie odnalazło się tak wiele złoconych detali. Rekonstruowane są elementy liczące około 100 lat.

- Niektóre ze sztukaterii musieliśmy zdjąć. Jest to mozolna praca, element po elemencie, nie naruszając ich struktury, zdejmujemy je, oznaczamy i magazynujemy. Tu, na miejscu, w pracowni, oczyszczamy z wielu warstw farb, dzięki temu odkrywamy na przykład złocenia. Dalej staramy się zrekonstruować te fragmenty, które zniszczyły się z upływem lat - opowiada Aleksandra Papiernik, kierownik prac konserwatorskich.

Prace nad odnowieniem sztukaterii z jednego pomieszczenia trwają kilka, czasem kilkanaście tygodni.

Remont nieruchomości rozpoczął się wiosną ubiegłego roku, a zakończy się w 2021 roku. Nieruchomość będzie liczyła 1500 m2, a po zakończeniu inwestycji, w kamienicy znajdą się lokale biurowo-usługowe.

- Chcemy, aby to była przyjazna przestrzeń w samym centrum miasta, gdzie będzie można zjeść lunch czy napić się dobrej kawy - mówi Marcin Obijalski, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych z Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.

Zielona 6 to zabytkowa kamienica czynszowa, wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku, należała do Rozalii i Icka Auerbachów.